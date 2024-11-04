رافينيا يكشف سر معاناته مع تشافي وتألقه مع فليك

كشف النجم البرازيلي رافينيا مهاجم فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم عن الوضع الحرج، الذي كان يعيشه تحت قيادة المدرب السابق تشافي هرنانديز، وكيف بات أحد أهم اللاعبين بفضل المدرب الجديد هانسي فليك.

وأوضح اللاعب البرازيلي كيف استعاد ثقته بنفسه تحت قيادة المدرب الألماني بعد أن كان مهددا بالرحيل عن النادي الكتالوني الصيف الماضي.

وقال رافينيا، في حوار مع صحيفة "إل بايس"، "الثقة ليست مهمة فقط في كرة القدم، بل في الحياة. صعبٌ أن تؤدي عملك بأفضل شكل إن لم تحظَ بالثقة، عندما لا تجد الثقة قد تنسى ما تفعله في أحيان كثيرة".

وأضاف "عندما كان تشافي هناك، كمدير فني، كنت أعرف بالفعل أنني سأخرج في الدقيقة 60".

وتابع "حاولت أن أفعل كل شيء خلال تلك الدقائق الستين. لكن لا شيء نجح، وفي أوقات أخرى عندما نجحت الأمور، تم استبدالي على أي حال".

واعترف رافينيا بأنه كان اقترب من الرحيل عن برشلونة، في ظلّ تكهّنات بانتقاله للدوري السعودي، قائلا "في بعض الأوقات شعرت بأنني مستبعد في برشلونة، في أول 6 أشهر وقبل المونديال وفي كلّ فترات الانتقالات".

وأضاف "الناس كانوا يقولون دائما إنني شخص سيئ، ويجب بيعي، لكن الأمور تسير على ما يرام الآن بالنسبة لي".

وختم "تدريبات فليك قاسية، لا أشعر بأنني بطل للفريق، لكنني أخوض موسما جيدا، الفريق هو البطل".

وفي آخر مباريات لبرشلونة، سجل رافينيا 3 أهداف "هاتريك" في الفوز 4-1 على بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، ثم أحرز هدفا رائعا في الفوز 4-0 على ريال مدريد، وآخر في الفوز 3-1 على إسبانيول بالدوري الإسباني.

https://x.com/beINSPORTS/status/1853102576377499979

كما أحرز رافينيا هاتريك في مرمى بلد الوليد بالدوري الإسباني، كان الأول في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم.

وإجمالا سجل البرازيلي 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بكلّ المسابقات، بعدما سجل في الموسم الماضي بأكمله 10 أهداف.

وانضم الجناح البرازيلي إلى برشلونة في صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.