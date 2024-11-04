ريال مدريد وميلان.. قمة الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

تنطلق غدا الثلاثاء وبعده الأربعاء منافسات الجولة الرابعة من النسخة الجديدة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تشهد عدة مواجهات من العيار الثقيل.

وتتجه الأنظار الثلاثاء صوب ملعبي أنفيلد وسانتياغو برنابيو لمتابعة مباراتين من العيار الثقيل، الأولى تجمع بين ليفربول وضيفه باير ليفركوزن الألماني والثانية تجمع بين ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، وضيفه ميلان الإيطالي.

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وتشهد المباراة التي ستقام على ملعب "أنفيلد" صراعا شرسا بين ليفربول وليفركوزن خاصة أن الفائز بها سيتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت، على الأقل لمدة 24 ساعة.

ويوجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، في حين يوجد ليفركوزن في المركز السادس برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وموناكو وستاد بريست.

وتقام النسخة الحالية بنظام جديد حيث تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري؛ إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي في حين تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16 على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي.

وتحظى مواجهة ليفربول وليفركوزن بمشاعر كبيرة لا سيما أن تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، كان لاعبا سابقا بليفربول، كما أنه كان مرشحا لتدريبه الصيف الماضي خلفا ليورغن كلوب، ولكن المدير الفني فضل الاستمرار مع ليفركوزن.

وقال ألونسو عن العودة لأنفيلد إنه "دوري أبطال أوروبا، في أنفيلد لا يوجد شيء أفضل من ذلك، فريق ليفربول أحد أفضل الفرق في العالم. سيكون تحديا كبيرا".

ورغم أن الفائز بهذه المواجهة سيتصدر جدول الترتيب لمدة 24 ساعة على أقل تقدير، لكن أهمية المباراة تكمن في أن الفائز بها سيقترب بنسبة كبيرة من التأهل لثمن نهائي بشكل مباشر.

لذلك، سيدفع أرني سلوت، مدرب ليفربول، وألونسو بقوتهما الضاربة في هذه المباراة من أجل حصد نقاطها كاملة للاقتراب خطوة من التأهل للدور التالي.

ريال مدريد وميلان

وفي ذات اليوم، سيكون المدرب الإيطالي كارلو أنشيولتي على موعد مع مباراة عاطفية هو الآخر، عندما يقود ريال مدريد لمواجهة فريقه القديم ميلان الإيطالي.

وتحظى هذه المباراة بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم نظرا للتاريخ الكبير للفريقين في البطولة، حيث توج الريال باللقب 15 مرة سابقة، وتوج ميلان بـ7 ألقاب.

ولكن بداية الثنائي في البطولة هذا الموسم لم تكن جيدة بما يكفي؛ حيث يوجد الريال في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط حصدها من الفوز بمباراتين والخسارة في واحدة، في حين يقبع ميلان في المركز الـ25 برصيد 3 نقاط حصدها من الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين.

ولكن بعد أن حقق الريال الفوز في مباراته الأخيرة بالبطولة على بوروسيا دورتموند 5-2 استعاد الفريق الثقة، ويسعى الفريق بكل قوته للفوز على ميلان من أجل العودة لدائرة المنافسة على المراكز التي تؤهل بشكل مباشر لثمن النهائي.

وحال ميلان لا يختلف كثيرا عن الريال، حيث استطاع الفريق تحقيق انتصاره الأول في البطولة في الجولة الماضية على حساب كلوب بروج البلجيكي 3-1، وسيتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال من أجل تجديد فرصه في الذهاب بعيدا في هذه البطولة.

وسيحظى روبن أموريم، مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي الحالي، على فرصة لمعرفة ما ينتظره عندما يتولى بشكل رسمي تدريب مانشستر يونايتد في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك عندما يستضيف فريقه، مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الثلاثاء. ويوجد لشبونة في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

في المقابل، يسعى مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تفادي تلقي الخسارة الثالثة على التوالي في كافة البطولات، حيث خسر مانشستر سيتي أمام توتنهام 1-2 في كأس الرابطة وأمام بورنموث 1-2 في البريميرليغ.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسيهدف غوارديولا لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه في الصعود لدور الثمانية.

ويتطلع بوروسيا دورتموند الألماني لنسيان أحزان الخسارة الكبيرة أمام الريال 2-5 في الجولة الماضية بالبطولة، من خلال تحقيق الفوز على شتورم غراتس النمساوي.

وفي بقية المباريات التي تقام غدا الثلاثاء:

أيندهوفن الهولندي x جيرونا الإسباني.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي x دينامو زغرب الكرواتي.

سلتيك الأسكتلندي x لايبزج الألماني.

ليل الفرنسي x يوفنتوس الإيطالي.

بولونيا الإيطالي x موناكو الفرنسي.

وتستأنف الجولة الرابعة بعد غد الأربعاء، حينما يلتقي أستون فيلا الإنجليزي مضيفه كلوب بروج البلجيكي.

ويسعى أستون فيلا للفوز بهذه المباراة من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب، التي سيفقدها غدا الثلاثاء في مباراة ليفربول وليفركوزن.

ويبحث أستون فيلا، بطل كأس أوروبا في 1982، عن تحقيق فوزه الرابع في هذه النسخة والاقتراب خطوة من التأهل لدور الثمانية.

وسيكون أبرز لقاء في هذا اليوم، هو اللقاء الذي يجمع بين إنتر ميلان وضيفه أرسنال الإنجليزي.

ويسعى فريق بايرن ميونخ لتصحيح مساره في البطولة عندما يلتقي ضيفه بنفيكا البرتغالي.

ويوجد بايرن في المركز الـ23 برصيد 3 نقاط، وكان قد خسر في آخر مواجهتين بالبطولة، ويأمل فينسنت كومباني، مدرب الفريق في تحقيق الفوز على بنفيكا، لتكون هذه المباراة بمثابة بداية الفريق للعودة للانتصارات في البطولة الأوروبية.

وفي بقية المباريات: