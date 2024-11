ريال مدريد وميلان.. قمة الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

تنطلق غدا الثلاثاء وبعده الأربعاء منافسات الجولة الرابعة من النسخة الجديدة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تشهد عدة مواجهات من العيار الثقيل.

وتتجه الأنظار الثلاثاء صوب ملعبي أنفيلد وسانتياغو برنابيو لمتابعة مباراتين من العيار الثقيل، الأولى تجمع بين ليفربول وضيفه باير ليفركوزن الألماني والثانية تجمع بين ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، وضيفه ميلان الإيطالي.

وتشهد المباراة التي ستقام على ملعب "أنفيلد" صراعا شرسا بين ليفربول وليفركوزن خاصة أن الفائز بها سيتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت، على الأقل لمدة 24 ساعة.

ويوجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، في حين يوجد ليفركوزن في المركز السادس برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وموناكو وستاد بريست.

وتقام النسخة الحالية بنظام جديد حيث تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري؛ إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي في حين تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16 على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي.

View this post on Instagram

وتحظى مواجهة ليفربول وليفركوزن بمشاعر كبيرة لا سيما أن تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، كان لاعبا سابقا بليفربول، كما أنه كان مرشحا لتدريبه الصيف الماضي خلفا ليورغن كلوب، ولكن المدير الفني فضل الاستمرار مع ليفركوزن.

وقال ألونسو عن العودة لأنفيلد إنه "دوري أبطال أوروبا، في أنفيلد لا يوجد شيء أفضل من ذلك، فريق ليفربول أحد أفضل الفرق في العالم. سيكون تحديا كبيرا".

ورغم أن الفائز بهذه المواجهة سيتصدر جدول الترتيب لمدة 24 ساعة على أقل تقدير، لكن أهمية المباراة تكمن في أن الفائز بها سيقترب بنسبة كبيرة من التأهل لثمن نهائي بشكل مباشر.

لذلك، سيدفع أرني سلوت، مدرب ليفربول، وألونسو بقوتهما الضاربة في هذه المباراة من أجل حصد نقاطها كاملة للاقتراب خطوة من التأهل للدور التالي.

وفي ذات اليوم، سيكون المدرب الإيطالي كارلو أنشيولتي على موعد مع مباراة عاطفية هو الآخر، عندما يقود ريال مدريد لمواجهة فريقه القديم ميلان الإيطالي.

وتحظى هذه المباراة بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم نظرا للتاريخ الكبير للفريقين في البطولة، حيث توج الريال باللقب 15 مرة سابقة، وتوج ميلان بـ7 ألقاب.

Every step counts on the road to #RealMilan 🏃‍♂️🔴⚫#UCL #SempreMilan pic.twitter.com/yxPgUkeWhu

— AC Milan (@acmilan) November 3, 2024