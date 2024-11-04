معاقبة حكم أسترالي بسبب ملابس أسامة بن لادن

قالت رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم -اليوم الاثنين- إن الحكم الأسترالي "لي حسين" أوقف عن إدارة مباريات الجولة الافتتاحية للموسم المقبل بسبب ارتدائه ملابس أسامة بن لادن في إحدى المناسبات.

وتنكّر حسين في هيئة مؤسس تنظيم القاعدة -الذي قُتل عام 2011 بغارة نفذتها قوات خاصة أميركية- في سبتمبر/أيلول الماضي خلال احتفال الحكام بمناسبة نهاية الموسم في غرفة خاصة بمطعم في ملبورن.

وكان موضوع الحفل "شخصيات من العقد الأول من القرن الـ21".

وقالت رابطة الدوري في بيان إن الملابس كانت "غير مناسبة ومسيئة وغير لائقة" واعتذر حسين عن تصرفاته في بيان قال فيه "أنا آسف. أسأت التقدير. لم أقصد أبدا الإساءة إلى أي شخص".

وقال ستيفن ماكبرني رئيس لجنة الحكام في رابطة الدوري إن حسين كان لديه سجل "ناجح" خلال 7 سنوات من التحكيم في الدوري وسيتم الترحيب به مرة أخرى بعد الإيقاف.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الأسترالي في مارس/آذار المقبل.