برشلونة يسجل رقما تاريخيا في الليغا صمد 74 عاما

فاز برشلونة على ضيفه إسبانيول بنتيجة 3-1 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني (الليغا) ليقترب من معادلة رقم تاريخي للنادي الكتالوني ظل صامدا منذ 74 عاما.

وبهذه النتيجة رفع البرسا رصيد أهدافه بالدوري الإسباني، هذا الموسم، إلى 40 هدفا، متفوقا على كل من ريال مدريد (الوصيف) وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث (مجتمعين معا 39 هدفا).

ووفقا لشركة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، فإن برشلونة أحرز الأهداف الـ40 في 12 جولة من موسم 2024-2025، وهو ثاني أفضل رقم له في نفس الفترة عبر تاريخه.

وهذه هي المرة الأولى منذ 74 عاماً التي يسجل فيها برشلونة هذا العدد من الأهداف بداية الدوري.

وكان الرقم الأفضل للنادي الكتالوني سجل بنفس الفترة موسم 1950-1951 برصيد 42 هدفا.

كما يعد برشلونة الفريق الوحيد الذي يضم 4 لاعبين مختلفين سجلوا 5 أهداف على الأقل بالدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

ويتعلق الأمر بكل من روبرت ليفاندوفسكي (14 هدفا) ورافينيا (7 أهداف) ولامين جمال وداني أولمو (5 أهداف لكل منهما).

ويتصدر برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، جدول ترتيب الدوري بـ33 نقطة.