مارسيلو يخرج عن صمته بعد فسخ عقده مع فلومينينسي

تحدث مارسيلو نجم منتخب البرازيل وريال مدريد السابق، لأول مرة بعد فسخ نادي فلومينينسي عقده على خلفية الواقعة المثيرة للجدل مع المدرب مانو مينزيس، في مباراة الفريق الأخيرة أمام غريميو في الدوري المحلي.

وتعرض مارسيلو لموقف محرج في مباراة تعادل فيها فريقه 2-2 مع غريميو تسبب في فسخ عقد اللاعب مع ناديه، وذلك في الدقيقة 89 من المباراة عندما كان الظهير الأيسر يستعد للدخول بديلا، فاقترب منه مدربه مانو مينيزيس ووضع يده على كتفيه في البداية بطريقة هادئة ودخل معه في محادثة.

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لكن يبدو أن كلمات مارسيلو لم تعجب المدرب، ليقوم بدفعه وأمره بالعودة إلى دكة البدلاء وعدم النزول إلى أرض الملعب، واختار بدلا منه جون كينيدي، وسط ارتباك اللاعبين في الملعب والجماهير في المدرجات.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، تحدث مينيزيس عن الحادثة مع مارسيلو "كنت سأشرك مارسيلو في تلك اللحظة، لكنني سمعت شيئا لم يعجبني، لذا غيرت رأيي. اخترت جون كينيدي".

Fluminense manager Mano Menezes was ready to sub on Marcelo last night and was in the middle of giving him instructions, when Marcelo told him not to touch him. Marcelo's contract with Fluminesse got terminated after he disrespected his manager and colleagues.😱🤣 … pic.twitter.com/bwWDRVqPQC — Football Hub (@FootbalIhub) November 3, 2024

ورد مارسيلو بعد نحو 24 ساعة على تصريحات المدرب، مؤكدا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" أن "الحقيقة مثل الشمس ستظهر دائما".

وكتب مارسيلو "عشت فترة رائعة. منذ عامين تقريبا قررت العودة إلى فلومينينسي، مدفوعا بالارتباط العاطفي بالنادي، لقد شاركت في لحظات لا تُنسى، مثل الفوز بأول لقب ليبرتادوريس للفريق".

وأضاف "سيُخلد اسمي في ملعب مارسيلو فييرا، وهو المكان الذي يتدرب فيه شبابنا كل يوم. أريد أن أشكر زوجتي وأولادي على تواجدهم بجانبي دائما وعلى كل التضحيات التي قدموها من أجلي، كما أشكر كل من جعل هذه اللحظة فريدة من نوعها. الموظفون والزملاء لدعمهم. سأحمل فلومينينسي دائما في قلبي".

واختتم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما "الحقيقة مثل الشمس، ستظهر دائما"، وهو تعليق اعتبرته وسائل الإعلام البرازيلية ردا غير مباشر على فسخ عقده وتصريحات المدرب مانو مينزيس ضده.

وعقب رحيله عن ريال مدريد، أمضى مارسيلو أقل من عام في أولمبياكوس اليوناني قبل العودة إلى فلومينينسي في فبراير/شباط 2023، النادي الذي بدأ فيه مسيرته.

وعانى مارسيلو في الآونة الأخيرة مع فلومينينسي بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الفريق، وتراجع دوره في الفترة الأخيرة، خصوصا عقب تولي مينزيس مسؤولية تدريبه.

وحقق البرازيلي مسيرة رائعة مع ريال مدريد، فاز خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبلقب الدوري الإسباني 6 مرات، وبكأس السوبر الإسبانية 5 مرات، وبكأس العالم للأندية 4 مرات، وبكأس السوبر الأوروبية 3 مرات، وبكأس ملك إسبانيا مرتين.