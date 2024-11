مارسيلو يخرج عن صمته بعد فسخ عقده مع فلومينينسي

تحدث مارسيلو نجم منتخب البرازيل وريال مدريد السابق، لأول مرة بعد فسخ نادي فلومينينسي عقده على خلفية الواقعة المثيرة للجدل مع المدرب مانو مينزيس، في مباراة الفريق الأخيرة أمام غريميو في الدوري المحلي.

وتعرض مارسيلو لموقف محرج في مباراة تعادل فيها فريقه 2-2 مع غريميو تسبب في فسخ عقد اللاعب مع ناديه، وذلك في الدقيقة 89 من المباراة عندما كان الظهير الأيسر يستعد للدخول بديلا، فاقترب منه مدربه مانو مينيزيس ووضع يده على كتفيه في البداية بطريقة هادئة ودخل معه في محادثة.

لكن يبدو أن كلمات مارسيلو لم تعجب المدرب، ليقوم بدفعه وأمره بالعودة إلى دكة البدلاء وعدم النزول إلى أرض الملعب، واختار بدلا منه جون كينيدي، وسط ارتباك اللاعبين في الملعب والجماهير في المدرجات.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، تحدث مينيزيس عن الحادثة مع مارسيلو "كنت سأشرك مارسيلو في تلك اللحظة، لكنني سمعت شيئا لم يعجبني، لذا غيرت رأيي. اخترت جون كينيدي".

Fluminense manager Mano Menezes was ready to sub on Marcelo last night and was in the middle of giving him instructions, when Marcelo told him not to touch him.

Marcelo's contract with Fluminesse got terminated after he disrespected his manager and colleagues.😱🤣 … pic.twitter.com/bwWDRVqPQC

