الرجوب: منتخب فلسطين يواصل نضاله للتأهل إلى كأس العالم

قال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن سعي منتخب فلسطين للتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ يؤكد التصميم على التغلب على الدمار الذي خلفته الحرب في غزة.

وواجه الاتحاد الفلسطيني عقبات في تحقيق النجاح على أرض الملعب لم يواجهها سوى منتخبات وطنية قليلة أخرى، حتى قبل أن تشن إسرائيل هجومها العسكري على غزة العام الماضي.

لكن المدرب مكرم دبوب وفريقه نجحوا في قلب كل التوقعات واحتفظوا بفرصة تمثيل فلسطين في نهائيات 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الرجوب، في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي، "القيود المفروضة على حركتنا والسياسات الخانقة التي تنتهجها إسرائيل شلت كل شيء.. أوقفنا كل شيء بما في ذلك الدوري المحلي، لكن رغم ذلك أصررنا على مواصلة مشاركتنا في المسابقات بما فيها تصفيات كأس العالم".

وأضاف "لدينا مشكلة حقيقية لأننا لم نتمكن من ضم أي لاعب من غزة وفقد العشرات منهم حياتهم. في غزة تم تدمير جميع المنشآت الرياضية بما في ذلك معظم الأندية والملاعب وكل شيء تم تدميره"، و"في الضفة الغربية يخنقوننا ولا نستطيع أن نفعل شيئا. لكن هذا هو تصميمنا والتزامنا".

تحفيز

رغم أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لتشمل 48 منتخبا في 2026 منح فرصة ذهبية لمنتخب مثل فلسطين للمشاركة في البطولة، فإن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إذا أراد المنتخب التأهل للبطولة.

ويتذيل المنتخب الفلسطيني ترتيب المجموعة الثانية بنقطتين من 4 مباريات، ويستأنف مشواره أمام عُمان في مسقط في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، قبل أن "يستضيف" كوريا الجنوبية بعد 5 أيام أخرى.

ولم يستضف منتخب فلسطين أي مباراة دولية في القدس منذ 5 سنوات، وستقام مباراته مع كوريا متصدرة المجموعة في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الرجوب "لن يكون الأمر مثل اللعب على أرضك أبدا. نحن نحب الأردن ونحب عمان، لكننا نحب اللعب في القدس، ونحب اللعب في وطننا، ولكن هذا هو ما لدينا".

وتابع "لا يمكننا اللعب على أرضنا وهذا أمر صعب من الناحية المالية. سنلعب للمرة الأولى في الأردن وهو بلد قريب من فلسطين. أتمنى أن يتمكن بعض مشجعينا من فلسطين من الحضور للملعب".

وذكر "لدينا الحق في الاستضافة. وعلينا التغلب على ذلك بعزيمتنا وصمود شعبنا والتزامنا. ليس لدينا خيار آخر".

التمسك بالأمل

من شأن رحلة التأهل لكأس العالم أن تساعد في تخفيف الضغوط المالية، عاد كل منتخب شارك في كأس العالم في قطر قبل عامين إلى بلاده بمبلغ لا يقل عن 9 ملايين دولار، وحقق منتخب فلسطين بالفعل بعض النتائج المشجعة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

وحقق المنتخب الفلسطيني مفاجأة غير متوقعة بتعادله سلبيا مع كوريا الجنوبية في سول خلال المباراة الافتتاحية لدور المجموعات في سبتمبر/أيلول، ثم تعادل مع الكويت الشهر الماضي.

ورغم أن التأهل المباشر لكأس العالم أمر غير مرجح، فإن فلسطين قد تتقدم إلى جولة أخرى من التصفيات إذا احتلت المركز الثالث أو الرابع في المجموعة الثانية، وهي حاليا متأخرة بنقطة واحدة فقط عن عُمان صاحبة المركز الرابع.

وقال الرجوب "أعتقد أن الفريق يقدم أداء جيدا، فهذه المرة الأولى في تاريخنا التي نتأهل فيها للدور الثالث رغم الوضع الحالي".

وأكد "ليس لدينا دوري محلي لذلك الأمر ليس سهلا. فقد بعض اللاعبين حياتهم أو زملاءهم أو مدربيهم. هذا أيضا سيكون له تأثير نفسي، ولكن رغم هذا فإننا نحاول ونلعب بشكل جيد. يمكن أن يكون أيضا مصدر تحفيز للاعبين".