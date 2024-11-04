استشهاد ناجي البابا لاعب نادي حلحول برصاص الاحتلال

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، استشهاد الشاب الطفل ناجي البابا لاعب نادي حلحول لكرة القدم يوم الأحد.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب ناجي (16 عاما) خلال تواجده في منطقة الراموز قرب المدخل الشمالي لبلدة حلحول.

وباستشهاد ناجي، يرتفع عدد الشهداء الرياضيين في فلسطين إلى 524 شهيدا، منذ بداية عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكتب الاتحاد الفلسطيني في حسابه على منصة إكس "على مدى 13 شهرا متواصلا، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي ولو ليوم واحد عن ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مخلفا 524 شهيدا من الحركة الرياضية الفلسطينية ما بين لاعب ومدرب وكشاف".

◀️استشهد الطفل ناجي البابا (16 عاما) لاعب نادي حلحول، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال، يوم الأحد.

◀️قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب ناجي خلال تواجده في منطقة الراموز قرب المدخل الشمالي لبلدة حلحول.#فلسطين | #الإبادة_الجماعية pic.twitter.com/c0WZ0eaALX — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) November 4, 2024

كما استشهد 4 لاعبين من قطاع غزة في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهؤلاء اللاعبون هم:

لؤي جبر- نادي خدمات جباليا.

أنس يحيى – نادي خدمات جباليا.

وهيب عودة – نادي المشتل.

إيهاب أبو سلطان – هلال غزة.

◀️في أحدث جرائمه بحق رياضتنا الفلسطينية… الاحتلال يقتل 4 لاعبين من قطاع غزة في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على شعبنا.

1- لؤي جبر / نادي خدمات جباليا

2- أنس يحيى / نادي خدمات جباليا

3- وهيب عودة / نادي المشتل

4- إيهاب أبو سلطان / هلال غزة#فلسطين | #غزة |… pic.twitter.com/RUB47nUbJX — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) November 3, 2024

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى 43 ألفا و374 شهيدا و102 ألفا و261 مصابا.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.