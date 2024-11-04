أرقام مذهلة للامين جمال في عمر ميسي

بلغ عمر الإسباني لامين جمال نجم برشلونة، اليوم الاثنين، 17 عاما و3 أشهر و22 يوما، بمجموع (6324 يوما)، وهو بالضبط نفس عمر الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني عندما خاض مباراته الرسمية الأولى مع الفريق في عام 2004.

وخاض جمال أمس على ملعب "مونتجويك" مباراته الرسمية رقم 83 مع برشلونة، وذلك أمام إسبانيول، وهو الفريق نفسه الذي ظهر ميسي أمامه للمرة الأولى قبل 20 عاما، وفي الملعب ذاته أيضا.

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وتبشّر أرقام لامين المسجلة حتى الآن، رغم صغر سنه، برشلونة بأنه أمام جوهرة جديدة لن تقل عن أسطورته السابقة ميسي، الذي صنع المجد مع الفريق منذ ذلك الظهور أمام غريمه في المدينة نفسها، إسبانيول في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

وفي الوقت الذي كان فيه ميسي يخطو أولى خطواته في نفس عمر لامين جمال، اليوم، فإن أرقام الأخير منذ ظهوره الأول تبدو مذهلة، إذ دشن بدايته في 29 أبريل/نيسان 2023 في مباراة برشلونة وريال بيتيس، وهو يبلغ من العمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط، ليصبح أصغر لاعب في القرن الـ21 يلعب في مباراة للفريق الأول.

ومنذ تلك الإطلالة واصل جمال تسجيل الأرقام القياسية وإبهار العالم بموهبته، وبات أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في تاريخه (16 عاما و87 يوما)، وأصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني (16 عاما و87 يوما)، وفي كأس الملك (16 عاما و195 يوما)، وكأس السوبر الإسباني (16 عاما و182 يوما).

كما أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا خلف زميله في الفريق أنسو فاتي، وقبل أيام أضاف إنجازا جديدا بعدما بات أصغر من يسجل في مباريات "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد (17 عاما و105 أيام).

وبشكل عام شارك جمال مع الفريق الأول لبرشلونة في 83 مباراة، وسجل 13 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

وعلى الصعيد الفردي، أضاف لامين إنجازا مهما لأرقامه بعدما توج مؤخرا بجائزة (كوبا) كأفضل لاعب شاب في العالم، وهو ما يمهد الطريق أمامه للمنافسة على الكرة الذهبية في وقت ربما يكون أسرع بكثير مما فعل ميسي.

ولم تتوقف أرقام جمال المذهلة مع برشلونة فحسب، بل امتدت إلى منتخب إسبانيا، إذ صنع معه التاريخ وساهم بشكل كبير بتتويجه بلقب كأس أوروبا الأخيرة، وخلالها أبهر العالم بهدفه الرائع في نصف النهائي ضد منتخب فرنسا بتسديدة رائعة جعلته حديث العالم وقتها.

وبعد أقل من عامين من الآن سيكون جمال أمام فرصة جديدة للتوهج في مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم 2026، وهي البطولة التي يُتوقع أن يكون أحد أبرز نجومها على الإطلاق.

أرقام لامين جمال في نفس عمر ميسي حين شارك لأول مرة مع برشلونة: