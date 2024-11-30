معاقبة قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس لاعب ريال مدريد

قال ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، إن الشاب القاصر الذي وجه إهانات عنصرية لمهاجم الفريق فينيسيوس جونيور خلال مباراة رايو فايكانو بالدوري الموسم الماضي حُرم من دخول الملاعب لمدة عام مع تغريمه ماليا أيضا.

وأضاف النادي الإسباني أن القاصر اعترف بخطئه، واعتذر في رسالة وتقبل العقوبة التي فرضها عليه مكتب المدعي العام للأحداث.

وفُرضت عليه غرامة لم تكشف عنها اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة.

وقال "الملكي" -في بيان- إن "القاصر الذي وجه إهانات عنصرية تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور.. اعتذر وأبدى أسفه على سلوكه في رسالة اعتذار".

وتابع أنه "نتيجة للتسوية خارج المحكمة، وافق على القيام بالأنشطة الاجتماعية والتربوية التي اقترحها عليه مكتب المدعي العام للأحداث وعدم دخول الملاعب التي تقام فيها المسابقات الرسمية لمدة عام واحد".

وأضاف النادي أنه منذ يونيو/حزيران الماضي، أغلقت 4 قضايا عنصرية ضد لاعبيه، إما من قبل المحاكم العادية أو من هيئات تتعامل مع القاصرين.

وتعرض قاصر آخر، وجه إهانات عنصرية إلى لاعب الوسط أوريلين تشواميني في أبريل/نيسان الماضي، للحرمان من دخول الملاعب لمدة عام واحد.

وحُكم على مشجع آخر أُدين بتهمة توجيه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس وسامويل تشوكويزي لاعب فياريال آنذاك، خلال مباراتين في مايوركا العام الماضي، بالحبس مع إيقاف التنفيذ.