فيفا يمنح ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 أعلى "تقييم فني"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من أصل 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم.

ويأتي إعلان التقييم الفني لملفي كأس العالم 2030 و2034 تمهيدا لقرار اختيار الدول المستضيفة للبطولتين من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 11 ديسمبر/كانون الثاني نهاية العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت أن "ملف استضافة السعودية للحدث الكروي العالمي، حظى باهتمام وتمكين ودعم غير محدود من حكومة السعودية ما أسهم في حصول الملف على ثقة المجتمع الدولي".

وكان الوفد الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قام خلال الشهر الماضي بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح السعودية لاستضافة المحفل الكروي العالمي، حيث زار المدن المزمع استضافتها للبطولة، والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة واطلع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات المقبلة لاستضافة المملكة للحدث الكروي العالمي بمشاركة 48 منتخبا في دولة واحدة لأول مرة عبر التاريخ.

🔝| رسميًا:

ملف #ترشح_السعودية2034 يحصل على أعلى تقييم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في تاريخ كأس العالم 🇸🇦#معًا_ننمو pic.twitter.com/wHDlBJt5RZ — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 29, 2024

ونقلت "واس" اليوم السبت عن وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل قوله إن "دعم حكومة السعودية أسهم في تحقيق الكثير من أحلام الرياضة والرياضيين في وطننا العظيم وتحقيق هذا الإنجاز التاريخي بحصول الملف السعودي على تقييم رائع استثنائي، من قبل أعلى سلطة في لعبة كرة القدم ممثلة بفيفا".

وأضاف أنه "يعكس هذا النجاح التعاون الكبير والمثمر بين مختلف قطاعات الدولة والطاقات والإمكانات الكبيرة التي يتحلى به المواطن السعودي لتقديم أبهى صورة عن البلاد، والترحيب بالعالم أجمع بكل حب من خلال تهيئة كل الظروف لتقديم نسخة استثنائية من الحدث الكروي العالمي".

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "ملتزمون عبر ملف الترشح بتقديم تجربة استثنائية لجميع المشاركين في البطولة سواء من المنتخبات أو الوفود المشاركة، وبالتأكيد للجماهير ومحبي كرة القدم حول العالم ونتطلع لأن نقدم للعالم بأسره تجربة لا تنسى، والتعرف على ما تمتلكه بلادنا من كنوز حضارية وثقافية مختلفة والاستمتاع بتفاصيل البطولة وسط كرم وحفاوة شعب السعودية".

رؤية طموحة وأحلام تتحقق 💫 ملف #ترشح_السعودية2034 يحقق التقييم الفني الأعلى في تاريخ ملفات كأس العالم 🇸🇦✨#معًا_ننمو https://t.co/DSLirBSZ7W — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 29, 2024

من جانبه قال رئيس وحدة ملف الترشح حماد البلوي، "حرصنا من خلال الملف على تقديم كل الإمكانات التي من شأنها النهوض بلعبة كرة القدم وتقديم تجربة متميزة، من خلال توفير ملاعب ومرافق رياضية متكاملة وفق أعلى المواصفات الهندسية والفنية مراعين بذلك أعلى معايير السلامة والحقوق لجميع المشاركين في تنظيم البطولة".

وأضاف أنه "يقدم ملف ترشح السعودية 5 مدن مستضيفة بطوابع ثقافية وحضرية متنوعة تساعد الجماهير ومحبي كرة القدم على استكشاف ثقافات وتجارب نوعية في مختلف مناطق المملكة بالإضافة لــ10 مواقع استضافة أخرى تسهم في تعزيز تجربة المنتخبات المشاركة عبر معسكرات تدريب ومرافق رياضية حديثة، علاوة على تهيئة إمكانية وصول عالية بين المدن".

وكانت السعودية سلمت ملف ترشحها رسميا لاستضافة مونديال 2034 في يوليو/تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو"، والذي كشفت فيه عن خططها الطموحة لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم على 15 ملعبا موزعة على 5 مدن مضيفة، هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم، بالإضافة إلى 10 مواقع استضافة أخرى عبر السعودية.