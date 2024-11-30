موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الـ15 للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد ويديرها الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز.

تنطلق المباراة في السادسة والربع مساء 18:15 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة، الخامسة والربع مساء 17:15 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي:

beIN Sports HD 3

beIN Sports 1 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 37 مباراة سابقة انتهت 27 مباراة بفوز ريال مدريد، و5 بفوز خيتافي و5 مباريات بالتعادل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بـ30 نقطة، ويأتي خيتافي بالمركز الـ15 بـ13 نقطة.