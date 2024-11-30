مانشستر يونايتد يسابق الزمن للتعاقد مع المصري مرموش

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحث الخطى للتعاقد مع نجم آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لتفويت الفرصة على ليفربول المهتم بخدماته أيضا.

وجذب المستوى الجيد لمرموش أنظار العديد من الأندية الأوروبية في جميع أنحاء القارة، وخاصةً في الدوري الإنجليزي حيث ارتبط اسمه بأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد.

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كما أبدت أندية أخرى من بينها برشلونة وباريس سان جيرمان اهتمامها باللاعب المصري.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن مانشستر يونايتد أرسل كشافين لمراقبة الدولي المصري الذي يقدم مستويات لافتة في الدوري الألماني.

ونجح مرموش في تسجيل 15 هدفا وصنع 11 آخرين، خلال مشاركته في 18 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم.

ويتنافس مرموش على لقب هداف الدوري الألماني مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، إضافة إلى تصدره قائمة الأكثر صناعة بـ7 مساهمات تهديفية حتى الآن.

ووفقا لقناة "سكاي سبورتس" الألمانية، يمكن لمانشستر يونايتد أن يحظى بخدمات المصري قبل الريدز.

وكشفت أن إدارة النادي ستتحرك في يناير/كانون الثاني المقبل للتعاقد مع مرموش الذي تبلغ قيمته 63.86 مليون دولار بعد أن طلب سبورتنغ لشبونة 105 ملايين مقابل التنازل عن السويدي فيكتور جيوكيريس.

وقع مرموش لآينتراخت من فولفسبورغ في صفقة مجانية عام 2023 وينتهي عقده في صيف عام 2027.