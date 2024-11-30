موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة المهمة للفريقين غدا الأحد الأول من ديسمبر/كانون الأول بملعب آنفيلد معقل ليفربول، وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة السابعة (19:00) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة (19:00) بتوقيت القاهرة، والثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.

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ويدير المباراة، التي تعد قمة الجولة بالبريميرليغ، الحكم الإنجليزي كريستوفر كافانا.

والبث الحي المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على قناتي:

beIN Sports HD 1

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق ليفربول في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 31 فوزا مقابل 14 للسيتي، وانتهت 22 مباراة بالتعادل.

وينفرد ليفربول بصدارة البريميرليغ بـ31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة، ويأتي سيتي في المركز الثالث بـ23 نقطة بعد تلقيه 3 هزائم مع تعادلين وفوزه في 7 مباريات.