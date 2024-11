هل حرم الحكم برشلونة من ركلتي جزاء أمام لاس بالماس؟

تعثر برشلونة مجددا في الدوري الإسباني بعد هزيمته 1-2 أمام لاس بالماس في مباراة شهدت جدلا تحكيميا حرم النادي الكتالوني من ركلتي جزاء على ما يبدو.

ووفقا لصحيفة "سبورت" كان من الممكن أن تذهب النتيجة لصالح برشلونة بسهولة كبيرة لولا الأخطاء التحكيمية.

ففي الدقيقة 85 وبينما كان برشلونة يطارد هدف التعادل تعرض مدافعه باو كوبارسي للعرقلة من قبل ميكا مارمول داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة أدريان كورديرو فيغا وتقنية الفيديو قررا أنه لم يكن هناك احتكاك كافٍ لتشكيل خطأ.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن مدافع لاس بالماس دهس قدم كوبارسي الذي كان ينزف وأشار لمساعد الحكم بقطع جوربه وتغير وضعية الحذاء بما يؤكد الدهس.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة، أعرب لاعب برشلونة الشاب فيرمين لوبيز عن دهشته من عدم احتساب الحكم لركلة الجزاء، مشيرًا إلى أنه لا يفهم السبب وراء القرار.

وقال فيرمين: "لم أشاهد ذلك، لكنني أعتقد أنه تم دهسه. لا أعرف سبب عدم احتساب ركلة الجزاء".

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تعرض باو فيكتور للشد من القميص من طرف مدافع لاس بالماس عندما حاول تسلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن الحكم اعتبر ما حصل احتكاكا عاديا ولا يرقى لاحتساب ركلة جزاء.

Pau Víctor should have been awarded a penalty! @ArchivoVAR pic.twitter.com/61rSoVXGzM

— barcacentre (@barcacentre) November 30, 2024