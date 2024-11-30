أرسنال يسحق ويستهام بخماسية في الدوري‭ ‬الإنجليزي

حقق أرسنال فوزا كبيرا 5-2 على ويستهام يونايتد في مباراة شهد شوطها الأول المثير تسجيل الأهداف السبعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح غبرييل لاعب أرسنال التسجيل بضربة رأس في الدقيقة التاسعة قبل أن يضاعف لياندرو تروسار النتيجة من مسافة قريبة في الدقيقة 26، بينما سجل مارتن أوديغارد الهدف الثالث من ركلة جزاء وكاي هافرتس بلمسة متقنة في غضون دقيقة واحدة.

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لكن رد ويستهام جاء سريعا، إذ سجل آرون وان بيساكا الهدف الأول قبل أن يحرز إيمرسون الهدف الثاني بتسديدة رائعة ليرفع آمال جماهير ويستهام في العودة في النتيجة.

لكن أرسنال حصل على ركلة جزاء ثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع سجلها بوكايو ساكا.

ولم يرق الأداء بعد الاستراحة إلى الشوط الأول حيث قدم أرسنال ما يكفي ليرتقي للمركز الثاني في الترتيب برصيد 25 بفارق 6 نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي يستضيف مانشستر سيتي المتعثر غدا الأحد.