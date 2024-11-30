أرسنال يسحق ويستهام بخماسية في الدوري الإنجليزي
حقق أرسنال فوزا كبيرا 5-2 على ويستهام يونايتد في مباراة شهد شوطها الأول المثير تسجيل الأهداف السبعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وافتتح غبرييل لاعب أرسنال التسجيل بضربة رأس في الدقيقة التاسعة قبل أن يضاعف لياندرو تروسار النتيجة من مسافة قريبة في الدقيقة 26، بينما سجل مارتن أوديغارد الهدف الثالث من ركلة جزاء وكاي هافرتس بلمسة متقنة في غضون دقيقة واحدة.
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لكن رد ويستهام جاء سريعا، إذ سجل آرون وان بيساكا الهدف الأول قبل أن يحرز إيمرسون الهدف الثاني بتسديدة رائعة ليرفع آمال جماهير ويستهام في العودة في النتيجة.
لكن أرسنال حصل على ركلة جزاء ثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع سجلها بوكايو ساكا.
بوكايو ساكا يضيف الهدف الخامس لآرسنال من علامة الجزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #وست_هام #ارسنال pic.twitter.com/kPDUhNUpOv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2024
ولم يرق الأداء بعد الاستراحة إلى الشوط الأول حيث قدم أرسنال ما يكفي ليرتقي للمركز الثاني في الترتيب برصيد 25 بفارق 6 نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي يستضيف مانشستر سيتي المتعثر غدا الأحد.