فليك يكشف سبب خسارة برشلونة ضد لاس بالماس

بعد خسارة الفريق الأولى على ملعبه هذا الموسم أمام لاس بالماس بنتيجة 1-2 السبت، أبدى هانسي فليك مدرب برشلونة قلقه من تراجع النتائج والعروض السيئة.

واكتفى برشلونة المتصدر برصيد 34 نقطة بجمع نقطة واحدة من آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصرح فليك عبر قناة موفيستار عقب الهزيمة أمام لاس بالماس: "اليوم لم يكن يومنا، لقد خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني، ولكن لم نكن في يومنا".

وأضاف المدرب الألماني: "عندما نسيطر على المباراة ونقدم أداء جيدا ونخلق الفرص، ولا ننجح في استغلالها، فهذه مشكلتنا".

وشدد: "يجب أن نتغير وندافع بشكل أفضل، لأنه إذا لم نسجل من الوارد أن يدخل مرمانا هدف، وهنا المسؤولية الدفاعية تقع على جميع اللاعبين وليس المدافعين فقط".

وأشار المدير الفني لبرشلونة إلى أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة أمام مايوركا في الدوري الإسباني الثلاثاء المقبل قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

ورفض فليك الحديث عن تأثير غياب لاعب الوسط مارك كاسادو عن برشلونة بسبب الإيقاف، قائلا: "لا أريد الحديث عن أي لاعب بعينه، ولكن ما يقلقني أن الفريق كان بإمكانه أن يقدم أداء جماعيا أفضل وهذا ما يقلقنا".

وختم فليك تصريحاته بالإشارة إلى نقطة إيجابية من الخسارة أمام لاس بالماس، وهي عودة الجناح الشاب لامين يامال، مؤكدا أن بإمكانه المشاركة أساسيا في المباراة القادمة أمام مايوركا.