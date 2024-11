شاهد.. ضربة قاضية تنهي نزالا بفنون القتال المختلطة بعد 48 ثانية

احتاج الإسباني كوستيلو فان ستينيس لأقل من دقيقة للفوز في نزاله ضد البرازيلي جواو دانتاس في بطولة دوري المقاتلين المحترفين لفئة الوزن المتوسط بفنون القتال المختلطة، والمقامة للمرة الأولى في السعودية.

ووجّه فان ستينيس (32 عاما) ضربة قاضية بطريقة مذهلة لمنافسه دانتاس (28 عاما) الذي سقط على الأرض قبل أن يعلن الحكم فوز الإسباني.

وبدأ فان ستينيس القتال ببطء ووجّه إلى منافسه عدة ركلات منخفضة، ثم فاجأه بركلة علوية على مستوى الرأس بعد 48 ثانية من انطلاق النزال، سقط على إثرها دانتاس مغشيا عليه.

WALK OFF HEADKICK KO! 😳

Costello Van Steenis stops Joao Dantas in the first round after a vicious headkick!#PFLWorldChampionship | LIVE NOW ON ESPN+ pic.twitter.com/EpAIceJOwh

— Bellator MMA (@BellatorMMA) November 29, 2024