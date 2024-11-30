رياضة|السعودية

شاهد.. ضربة قاضية تنهي نزالا بفنون القتال المختلطة بعد 48 ثانية

صور من فوز Costello Van Steenis على Joao Dantas بالضربة القاضية في نزال ضمن بطولة المقاتلين المحترفين المقامة في السعودية تويتر : Bellator MMA
كوستيلو فان ستينيس هزم منافسه بالضربة القاضية خلال أقل من دقيقة (مواقع التواصل)
30/11/2024

احتاج الإسباني كوستيلو فان ستينيس لأقل من دقيقة للفوز في نزاله ضد البرازيلي جواو دانتاس في بطولة دوري المقاتلين المحترفين لفئة الوزن المتوسط بفنون القتال المختلطة، والمقامة للمرة الأولى في السعودية.

ووجّه فان ستينيس (32 عاما) ضربة قاضية بطريقة مذهلة لمنافسه دانتاس (28 عاما) الذي سقط على الأرض قبل أن يعلن الحكم فوز الإسباني.

وبدأ فان ستينيس القتال ببطء ووجّه إلى منافسه عدة ركلات منخفضة، ثم فاجأه بركلة علوية على مستوى الرأس بعد 48 ثانية من انطلاق النزال، سقط على إثرها دانتاس مغشيا عليه.

يُذكر أن هذا الحدث ينظمه الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة بالتعاون مع رابطة دوري المقاتلين المحترفين العالمية "بي إف إل" (PFL) تحت إشراف وزارة الرياضة السعودية.

وسبق لفان ستينيس أن فاز 6 مرات في أول 7 نزالات في مسيرته المهنية، وحصد لقب وزن الوسط الإقليمي عام 2017، وفي العام نفسه وقع عقدا مع بيلاتور، وهي شركة رائدة في عالم فنون القتال المختلطة.

ووُلد فان ستينيس عام 1992 لأب هولندي وأم فلبينية، وعاش لأكثر من 20 عاما في إسبانيا، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

أما دانتاس فانتصر في 7 من 8 نزالات خاضها منذ دخوله الساحة الاحترافية في عام 2015، جميع انتصاراته جاءت بالضربة القاضية.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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