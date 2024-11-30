شاهد.. الهولندي كلويفرت يدخل تاريخ البريميرليغ "بهاتريك" فريد

دوّن جاستن، نجل الأسطورة الهولندي باتريك كلويفرت، اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال مباراة فوز فريقه بورنموث على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

فقد سجل النرويجي يورغن ستراند لارسن هدفي ولفرهامبتون في الدقيقتين 5 و69، بينما أحرز جاستن 3 أهداف "هاتريك" من 3 ركلات ترجيح إضافة إلى هدف آخر من زميله ميلوس كيركيز في الدقائق 3 و8 و18 و74.

وأصبح الهولندي أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 3 أهداف (هاتريك) من 3 ركلات جزاء خلال مباراة واحدة. وكان زميله البرازيلي إيفانيلسون أول من حصل على 3 ركلات جزاء في المباراة نفسها بالمسابقة.

ورفع بورنموث رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ11 ليوقف صحوة ولفرهامبتون بعد فوزين متتاليين، ليتجمد رصيد "الثعالب" عند 9 نقاط في المركز الـ18.

جاستن كلويفرت يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصبح أول لاعب يحرز "هاتريك" بتسجيله ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/jl2UAnZq7a — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2024

تعادل نيوكاسل وفوز صعب لنتونغهام

وفي مباراة أخرى، فرط فريق نيوكاسل يونايتد في 3 نقاط ثمينة كانت في متناوله بالتعادل خارج ملعبه أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-1.

وأحرز مارك جيهي مدافع كريستال بالاس هدفا لنيوكاسل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، ورد زميله الكولومبي دانييل مونوز بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94 ليحصل كل فريق على نقطة.

وواصل نيوكاسل يونايتد تخبطه بهذا التعادل بعد خسارته في الجولة الماضية، ليبقى رصيده 19 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع رصيد كريستال بالاس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ17.

كما وضع نوتنغهام فورست حدا لهزيمتيه في الجولتين الماضيتين بفوز صعب على ضيفه إبسويتش تاون بهدف وحيد سجله كريس وود من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

قفز نوتنغهام بهذا الفوز إلى المركز السادس برصيد 22 نقطة بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 9 نقاط في المركز الـ19.

وفي التوقيت نفسه، قلب برينتفورد الطاولة على ضيفه ليستر سيتي وهزمه بنتيجة 4-1.

لم يحافظ ليستر سيتي على تقدمه بهدف فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 21، بل تعادل برينتفورد سريعا بهدف يوان ويسا في الدقيقة 25، وسجل زميله الألماني كيفن شايد ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 29 و8+45 و59.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 20 نقطة ليقفز إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 10 نقاط في المركز الـ16 بعد خسارة ثالثة على التوالي.