رينار العائد لتدريب منتخب السعودية "واثق" في التأهل لكأس العالم

قال هيرفي رينار، العائد لتدريب منتخب السعودية، إنه يثق في بلوغ الأخضر كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد بداية متواضعة في التصفيات الآسيوية رغم "عدم سهولة المهمة".

وانفصل الاتحاد السعودي للعبة عن المدرب روبرتو مانشيني، بعدما جمع 5 نقاط في 4 مباريات في المرحلة الثالثة المؤهلة للبطولة التي ستقام في أميركا الشمالية، واستعان بالمدرب رينار الذي كان قد ترك تدريب السعودية في مارس/آذار 2023 لتدريب منتخب فرنسا للسيدات لكرة القدم.

وقاد رينار السعودية لتحقيق أكبر مفاجأة في كأس العالم 2022 بالفوز على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، قبل أن يتوج رفاق ليونيل ميسي باللقب في قطر.

وقال رينار لحساب منتخب السعودية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد "عودتي للسعودية كانت لأنني أؤمن أن بإمكانها التأهل لكأس العالم، وإلا لن أبقى ليوم واحد في البلاد".

وأضاف "أعرف اللاعبين وأدرك حجم موهبتهم، الوضع الحالي ليس جيدا ولكن ليس الأسوأ. هناك 6 مباريات متبقية… حتى نهاية التصفيات لذلك المهمة واضحة، يتأهل المركزان الأول والثاني إلى كأس العالم، وما زال كل شيء ممكنا. لن تكون المهمة سهلة لكنها ممكنة".

ويعول رينار، الذي خاض تجربة غير ناجحة مع منتخب فرنسا للسيدات قبل عودته إلى السعودية على عودة الثقة للاعبين.

وقال المدرب الفرنسي موجها رسالة للاعبين "عليهم فقط تذكر ما فعلوه قبل بضع سنوات وليس بالماضي البعيد… يجب على اللاعبين التفاني في المنتخب. هذا تحدٍّ رائع للوصول إليه… لدي كامل الثقة فيهم".

رينار: أشاهد الدوري السعودي

وعلى الرغم من رحيله عن السعودية، فإنه واظب على مشاهدة دوري المحترفين.

وتابع "غادرت قبل 18 شهرا، ومنذ مغادرتي وأنا أشاهد الدوري السعودي كل أسبوع، ولا أظن أنه يوجد أي أسرار تخفى عني".

وأوضح سبب مشاهدته المستمرة قائلا "أولا بسبب أن المنافسة تجذب المشاهدة، وثانيا لأن معظم اللاعبين الذين كانوا في المنتخب يلعبون في الأندية الجماهيرية".

وعبّر رينار (56 عاما) عن سعادته لمشاركة المواهب الشابة مع أنديتهم، طالبا من الجماهير "عدم القلق، فأنا أعرف أوضاع جميع اللاعبين بشكل جيد".

ولدى السعودية 5 نقاط في المركز الثالث وهو رصيد أستراليا والبحرين. وتتصدر اليابان المجموعة الثالثة ولها 10 نقاط.

وتحل السعودية ضيفة على أستراليا وإندونيسيا في فترة التوقف الدولية المقبلة منتصف الشهر الحالي.