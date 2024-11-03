نوتنغهام فورست ضمن الأربعة الأوائل بالبريميرليغ لأول مرة منذ 1988

حقق نوتنغهام فورست فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز -السبت- بعد تغلبه على وست هام يونايتد 3-0 في الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المرتبة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 1988.

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وسجل كريس وود الهدف الأول في الدقيقة 27، ثم أضاف كالوم هودسون أودوي وأولا أينا الهدفين الثاني والثالث تواليا في الدقيقتين (65 و78)، ليمدد فورست مسيرته الخالية من الهزائم إلى 4 مباريات.

وبهذه النتيجة تجاوز رجال نونو إسبيريتو سانتو أرسنال الذي سقط بهدف وحيد أمام نيوكاسل يونايتد في وقت سابق السبت.

ثاني أقوى دفاع

وبات نوتنغهام فورست يمتلك ثاني أقوى دفاع في البريميرليغ هذا الموسم حيث لم تهتز شباكه سوى 7 مرات فقط في أول 9 مباريات هذا الموسم، بعدما كان خامس أكثر الفرق استقبالا للأهداف في الدوري الموسم الماضي بـ67 هدفا.

ولعب التعاقد مع المدافع الصربي العملاق نيكولا ميلينكوفيتش دورا كبيرا في تعزيز خط دفاع الفريق.

لكن تدعيم خط الدفاع لم يأت على حساب الفاعلية الهجومية، إذ يبدو أن نونو نجح في تحقيق التوازن المطلوب خلال الجولات الافتتاحية للموسم.

وعلى الرغم من أن نوتنغهام فورست سجل 11 هدفا فقط في الدوري (6 فرق فقط سجلت أقل من هذا العدد) فإن طريقة 4-2-3-1 التي يلعب بها الفريق تساعده على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المهاجم الأساسي كريس وود.

ورفع وود رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ويحتل حاليا المركز الثاني في قائمة الهدافين، متساويا مع برايان مبيومو لاعب برينتفورد وبفارق 3 أهداف خلف إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.