فرستابن يفوز بجائزة البرازيل الكبرى لفورمولا 1 بعد سباق فوضوي

فاز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بالمركز الأول في جائزة البرازيل الكبرى بعد سباق فوضوي تحت الأمطار شهد انطلاقه من المركز السابع عشر وإشهار العلم الأحمر أكثر من مرة، على حلبة إنترلاغوس في الجولة الـ21 من بطولة العالم للفورمولا 1، الأحد.

وتقدم فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية ومتصدر الترتيب، على سائقي ألبين الفرنسيين إستيبان أوكون وبيار غاسلي، واكتفى سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، وصيف الهولندي، بالمركز السادس.

كما أنهى فيرستابن، الذي سجل 2:06:54.430 دقيقة، واستفاد من إشهار العلم الأحمر ومن "توقف مجاني"، فترة عجاف استمرت قرابة 4 أشهر من دون أي فوز، معززا صدارته بفارق 62 نقطة عن نوريس قبل 3 جولات من النهاية (392 مقابل 331).

ويعود الفوز الأخير لـ"ماد ماكس" قبل هذا السباق إلى جائزة إسبانيا الكبرى في 23 يونيو/حزيران.

وقال فيرستابن عبر راديو الفريق وهو يعبر خط النهاية "هل تعلم ما هذا؟ رائع بكل بساطة".

واستعرت المنافسة على لقب الصانعين بين الثلاثي ماكلارين المتصدر برصيد 593 نقطة أمام فيراري (557) وريد بول (544).

واحتل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل المركز الرابع، متقدما على شارل لوكلير من موناكو (فيراري) ونوريس، بينما وصل سائق "آر بي رايسينغ" الياباني يوكي تسونودا سابعا أمام سائق ماكلارين الآخر الأسترالي أوسكار بياستري، الذي نال عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته جراء تسببه بحادث احتكاك مع النيوزيلندي ليام لوسون (آر بي) الذي حل تاسعا.

وأكمل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، المراكز العشرة الأولى.