قيمة سوقية فلكية للامين جمال مقارنة بالنجوم الحاليين عندما كان سنهم 17 عاما

ارتفعت القيمة السوقية للإسباني لامين جمال نجم برشلونة بشكل فلكي، وبلغت 150 مليون يورو، بحسب أحدث تقييمات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، رغم أنه يبلغ 17 عاما فقط.

وارتفعت قيمة الدولي الإسباني بنسبة 25%، لتصبح 150 مليون يورو، بعد أن كانت 120 مليونا، ليحتل المركز الخامس، ويصبح بالتالي أغلى لاعب إسباني في تاريخ اللعبة، والأغلى في التاريخ بسنه، وبفارق كبير عن النجوم الحاليين.

وحصد جمال مؤخرا جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاما (جائزة كوبا)، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024، الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وحل اللاعب المتألق في المركز الثامن على صعيد الكرة الذهبية، التي حصدها زميله في المنتخب الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي متفوقا على البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ومن المرجح أن ترتفع القيمة السوقية لجمال أكثر مع استمرار تألقه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، خصوصا مع بدايته القوية للموسم الحالي مع فريقه الكتالوني، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

ومنذ بداية الموسم الحالي سجل جمال 6 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة في 14 مباراة (11 في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا)، في حين سجل خلال الموسم الماضي 7 أهداف وصنع 9 في 50 مواجهة مع برشلونة.

ويتقدم جمال بفارق كبير من حيث القيمة السوقية لدى مقارنته بكبار نجوم كرة القدم الحاليين حينما كانوا في عمره نفسه (17 عاما).

وتاليا القيمة السوقية لأبرز نجوم كرة القدم الحاليين وهم بعمر 17 عاما: