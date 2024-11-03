موعد مباراة الهلال السعودي ضد استقلال طهران بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد ضيفه استقلال طهران الإيراني في الجولة الرابعة لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب المملكة آرينا في الرياض، وتبدأ التاسعة مساء (21:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً (22:00) بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران

beIN SPORTS AFC

SSC SPORT HD

Al Rabiaa TV

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

فاز الهلال في 6 مباريات بالمواجهات السابقة بين الفريقين، التي لم تشهد أي تعادل، مقابل 5 انتصارات لاستقلال طهران.

الهلال يتصدر بالعلامة الكاملة

ويتصدر الهلال مجموعة غرب آسيا بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد انتصاره في مبارياته الثلاث الأولى في المجموعة، آخرها على ملعب العين الإماراتي حامل اللقب 5-4 بفضل ثلاثية لسالم الدوسري، وبمشاركة النجم البرازيلي نيمار لأول مرة منذ أكثر من عام.

وبعدما بدأ مشواره في البطولة القارية بحلتها الجديدة بفوز خارج الديار على الريان القطري 3-1، حقق الهلال نتيجة كبيرة على أرضه ضد الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، ثم أضاف العين إلى اللائحة بانتصار مثير.

وبعد أكثر من عام من الغياب بسبب الإصابة، عاد نيمار أخيرا إلى الملاعب بمشاركته في الدقيقة 77 بدلا من ناصر الدوسري المصاب، وذلك حين كانت النتيجة 5-3.

ويحتل استقلال طهران المركز السادس بـ3 نقاط من انتصار وحيد في مبارياته الثلاث الأولى مقابل هزيمتين.