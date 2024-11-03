موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد الأهلي السعودي ضد ضيفه الشرطة العراقي في الجولة الرابعة لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة يوم الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وتبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (18:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت أبو ظبي).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي

beIN SPORTS AFC

SSC SPORT HD

Al Rabiaa TV

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وقد التقى الفريقان في 4 مواجهات سابقة، انتهت ثلاث منها بفوز الأهلي وواحدة بفوز الشرطة.

الأهلي وصيف الهلال بالعلامة الكاملة

يحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعة غرب آسيا بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بفارق الأهداف خلف مواطنه الهلال، ويقبع ضيفه الشرطة في المركز التاسع من أصل 12 فريقا في الغرب بنقطتين فقط.

وخلافا لمشواره المميز في المسابقة القارية الأم، يعاني الأهلي بالدوري السعودي، حيث يحتل المركز التاسع بعد خسارته الخميس ديربي جدة أمام الاتحاد (0-1) ليتلقى هزيمته الرابعة للموسم.

وبعد فوز الأهلي خارج الديار على الريان القطري 2-1 بالجولة الماضية، يرى مدربه الألماني ماتياس يايسله أن فريقه سيواصل التحسين في المرحلة المقبلة.

وقال يايسله حسبما نقل عنه موقع الاتحاد الآسيوي للعبة "أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه في هذه المباراة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه المباريات بهدف تطوير أنفسنا والمضي قدما في هذه البطولة المهمة".