مواجهات عربية منتظرة في دوري أبطال آسيا للنخبة

يبحث الهلال السعودي عن انتصاره الرابع في رابع مباراة له في المجموعة الموحدة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بحلتها الجديدة، وذلك حين يستضيف استقلال طهران الإيراني غدا الاثنين.

وخرج الهلال منتصرا من مبارياته الثلاث الأولى في مجموعة غرب القارة الآسيوية، آخرها على ملعب العين الإماراتي حامل اللقب 5-4 بفضل ثلاثية لسالم الدوسري وبمشاركة النجم البرازيلي نيمار لأول مرة منذ أكثر من عام.

وبعدما بدأ مشواره في البطولة القارية بحلتها الجديدة بفوز خارج الديار على الريان القطري 3-1، حقق الهلال نتيجة كبيرة على أرضه ضد الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، ثم أضاف العين إلى اللائحة بانتصار مثير.

وبعد أكثر من عام من الغياب بسبب الإصابة، عاد نيمار أخيرا إلى الملاعب بمشاركته في الدقيقة 77 بدلا من ناصر الدوسري المصاب، وذلك حين كانت النتيجة 5-3.

وأصيب نيمار الذي انضم إلى الهلال في أغسطس/آب 2023، في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات مونديال 2026.

وكانت المواجهة ضد العين ثأرية للهلال الذي أقصي الموسم الماضي من نصف نهائي المسابقة القارية على يد الفريق الإماراتي (2-4 ذهابا و2-1 إيابا) الذي مضى في طريقه لإحراز اللقب على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، موقفا في طريقه حينها سلسلة انتصارات بطل الدوري السعودي في كافة المسابقات، التي كانت الأطول في تاريخ كرة القدم عند 34 تواليا.

ويدخل الهلال اللقاء ضد استقلال طهران الذي حقق انتصارا واحدا في مبارياته الثلاث الأولى مقابل هزيمتين، عقب تعادله مع جاره اللدود النصر 1-1 الجمعة في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق نقطة عن الاتحاد الثاني.

الانتصار الرابع

وعلى غرار الهلال، يبحث مواطنه الأهلي عن انتصاره الرابع تواليا والإبقاء على سجله المثالي حين يستضيف الشرطة العراقي القابع في المركز التاسع من أصل 12 فريقا في الغرب بنقطتين.

وخلافا لمشواره المميز في المسابقة القارية الأم، يعاني الأهلي في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز التاسع بعد خسارته الخميس ديربي جدة أمام الاتحاد (0-1)، ليتلقى هزيمته الرابعة للموسم.

عبر الرابط آدناه تذاكر لقاء #الأهلي_الشرطةالعراقي ضمن #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة والذي سيقام عند الساعة 7:00 من مساء يوم الإثنين القادم الموافق 4 نوفمبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة

⬇️https://t.co/IgZbKhqhxn pic.twitter.com/NtvMTIyPKV — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 2, 2024

وبعد فوز الأهلي خارج الديار على الريان القطري 2-1 في الجولة الماضية، يرى مدربه الألماني ماتياس يايسله أن فريقه سيواصل التحسين في المرحلة المقبلة.

وقال يايسله حسبما نقل عنه موقع الاتحاد الآسيوي للعبة: "أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه في هذه المباراة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه المباريات بهدف تطوير أنفسنا والمضي قدما في هذه البطولة المهمة".

الوصل والسد

ويلتقي الوصل، بطل ثنائية الدوري والكأس الإماراتيين، مع ضيفه السد القطري في مواجهة بين خامس (6 نقاط) وثالث (7) الترتيب.

ويخوض الوصل اللقاء وهو يعاني محليا، بعد فشله في الفوز في آخر 4 مباريات، خلافا لمشواره القاري حيث حصد 6 نقاط من 3 مباريات.

وقال أحمد الشعفار رئيس نادي الوصل إن "المسابقة القارية لها خصوصية لدينا كوننا نمثل الإمارات". وأكد أن "مباراة السد ستكون مختلفة للوصل ويطمح من خلالها لمواصلة مشواره الجيد فيها".

ويحل الغرافة القطري ضيفا على برسيبوليس الإيراني، آملا في الاستفادة من المعنويات المهزوزة لمضيفه الذي حصل على نقطة فقط من مبارياته الثلاث الأولى، ليحتل المركز العاشر.

في المقابل، يملك الغرافة 3 نقاط حصل عليها من فوزه في الجولة الثانية على العين حامل اللقب 4-2.

ويدرك الغرافة أن المهمة ليست سهلة، لا سيما بعد الخسارة القاسية التي مني بها على الأراضي الإيرانية في الجولة الافتتاحية أمام استقلال بثلاثية نظيفة، قبل أن يتلقى في الجولة الماضية هزيمة ثانية، وهذه المرة على أرضه أمام الوصل الإماراتي 1-2.