4 تحديات تنتظر أموريم لإعادة بريق مانشستر يونايتد

يتولى البرتغالي روبن أموريم مهمة تدريب مانشستر يونايتد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في ظرف صعب بسبب سوء نتائج الفريق واحتلاله المراكز الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن مانشستر يونايتد -الجمعة- تعاقده رسميا مع مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي خلفا للهولندي إريك تين هاغ الذي أقيل الاثنين الماضي بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

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ويحتل فريق "الشياطين الحمر" حاليا المركز 14 في الدوري الإنجليزي بعد 4 هزائم من أول 9 مباريات.

ومن المقرر أن يبدأ أموريم مهامه الرسمية يوم 24 من الشهر الجاري عندما يتواجه مانشستر يونايتد مع إبسويتش تاون.

ويخوض أموريم 4 تحديات لأجل جلب النجاح إلى أولد ترافورد:

1-إرساء هوية وأسلوب لعب

سيكون مطالبا أولا بفرض تكتيكات وأسلوب لعب، وهما أمران افتقدهما مانشستر يونايتد الفترة الماضية.

ويثبت تاريخ المدرب أنه لا يواجه صعوبات في توجيه اللاعبين إلى طريقة اللعب المفضلة لديه.

لكنه أتقن في سبورتنغ استخدام الضغط الهائل والتركيز على الاستحواذ والتكتيك المتحرك، وهو ما سمح له بالسيطرة على المباريات، إذ لم تستقبل شباك سبورتنغ سوى هدفين خلال 9 مباريات هذا الموسم.

2- تسجيل الأهداف

في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، سجل يونايتد 8 أهداف فقط، في وقت أحرز متصدر الدوري وغريمه اللدود مانشستر سيتي 20 هدفا في نفس العدد من المباريات.

ومن الواضح أن هذا يمثل مشكلة أكبر في يونايتد، ولكن قد يكون أموريم قادرا على إصلاحها.

وحتى الآن، سجل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو 6 أهداف بمختلف المسابقات، ولكن مع وجود أموريم قد يصبح برونو فرنانديز متفوقا أمام المرمى.

وغالبا، لا يلعب أموريم برقم 10 تقليديا، مما يعني أنه يمكن إعطاء فرنانديز دورا جديدا كمهاجم مركزي أو أن يلعب دورا مزدوجا في خط الوسط.

3-التخلص من اللاعبين غير المرغوب وضم نجوم جدد

سعيا منه لإحداث تأثير في الفريق، يتعين على أموريم التخلص من بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم والترحيب بنجوم موهوبين يتماشون مع أسلوب لعبه.

وعلى يونايتد أن يضع ثقته الكاملة في أموريم لأنه يعرف نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم.

4- معضلة الإصابات المستمرة

كشفت مصادر حديثة أن تين هاغ كان غالبا ما يمنح لاعبيه جلسات تدريبية إضافية عقابا على خسارة المباريات، وهو ما قد يفسر الإصابات المتزايدة باستمرار في أولد ترافورد.

وقد سلط موسم 2023-2024 الضوء على تأثر أداء يونايتد نتيجة إصابات عديد اللاعبين وغيابهم عن الكثير من المباريات.

وللتغلب على معضلة الإصابات أو الحد منها، يتوجب على أموريم بدء الإصلاح عبر منع اللاعبين من إرهاق أنفسهم، وتشكيل فريق بأدوار ومسؤوليات واضحة.