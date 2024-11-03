على مدار عقود كانت البرازيل مسقط رأس عدد لا يحصى من النجوم، من بيليه وكارلوس ألبرتو، إلى ريفالدو ورونالدينيو، إلى النجوم المعاصرين مثل نيمار وفينيسيوس جونيور الذين ضمتهم كبار الأندية مقابل مبالغ ضخمة.

وحطم رونالدو نازاريو الملقب بـ "الظاهرة" الرقم القياسي العالمي لسعر الانتقال مرتين في سن 21 عاما، وكان أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وحاليا، يتصدر نيمار دا سيلفا قائمة أغلى اللاعبين البرازيليين إذ بلغت قيمة انتقاله من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي 239 مليون دولار.

فيما يلي قائمة تضم أغلى 15 لاعبا برازيليا في تاريخ كرة القدم بحسب (غيف مي سبورت)

15- هالك: من زينيت بطرسبورغ الروسي إلى شنغهاي الصيني (59.43 مليون دولار).

14-رافينيا: من ليدز يونايتد الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني (62 مليون دولار).

13-ريتشارليسون: من إيفرتون الإنجليزي إلى توتنهام الإنجليزي (62 مليون دولار).

12-فريد: من شاختار دونيتسك الأوكراني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي (63.32 مليون دولار).

11-أوسكار: من تشلسي الإنجليزي إلى شنغهاي الصيني (64.60 مليون دولار).

10-مالكوم: من زينيت سانت بطرسبرغ الروسي إلى الهلال السعودي (64.60 مليون دولار).

9-أليسون: من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي (67 مليون دولار)، وأصبح بهذا التعاقد أغلى حارس في تاريخ كرة القدم.

8-كاكا: من ميلان الإيطالي إلى ريال مدريد الإسباني (72.35 مليون دولار).

7-كاسيميرو: من ريال مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي (76.23 مليون دولار).

6-آرثر ميلو: من برشلونة الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي (86.56 مليون دولار).

5-نيمار: من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة (94.32 مليون دولار).

4- نيمار: من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي (96.90 مليون دولار).

3-أنتوني: من أياكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي (105.94 ملايين دولار).

2-فيليب كوتينيو: من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني (144 مليون دولار).

1-نيمار: من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي (239.03 مليون دولار).