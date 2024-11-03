موعد مباراة الوصل الإماراتي ضد السد القطري بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الوصل الإماراتي ضد السد القطري في الجولة الرابعة لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "زعبيل" بنادي الوصل، وتبدأ الخامسة مساء (17:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، والرابعة مساء (16:00) بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء (18:00) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوصل الإماراتي والسد القطري

beIN SPORTS AFC

SSC SPORT HD

Al Rabiaa TV

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 3 مواجهات سابقة، انتهت جميعها بفوز السد القطري.

ويلتقي الوصل، بطل ثنائية الدوري والكأس الإماراتيين، مع ضيفه السد القطري في مواجهة بين خامس (6 نقاط) وثالث (7) الترتيب في مجموعة غرب آسيا.

ويخوض الوصل اللقاء وهو يعاني محليا، بعد فشله في الفوز في آخر 4 مباريات، خلافا لمشواره القاري، حيث حصد 6 نقاط من 3 مباريات.

ويحتل السد المركز الثاني في دوري نجوم قطر برصيد 18 نقطة خلف الدحيل المتصدر بـ22 نقطة.