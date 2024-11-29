الاتحاد اللبناني لكرة القدم يعلن استئناف بطولاته مطلع 2025

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم عقب اجتماعها، اليوم الجمعة، استئناف كافة أنشطة كرة القدم والبطولات مطلع العام المقبل.

وقال الاتحاد، عبر حسابه على منصة إكس، "قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم في اجتماعها اليوم استكمال كافة أنشطة كرة القدم والبطولات اعتبارا من مطلع العام الجديد 2025".

وأرجأ الاتحاد اللبناني كافة المباريات في البطولات التابعة له في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما قصفت إسرائيل أهدافا تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، فيما استهدفت الجماعة منشآت عسكرية في شمال إسرائيل.

ووافق الجانبان اللبناني والإسرائيلي على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا بوقف إطلاق النار بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي.

وأنهى الاتفاق، وهو انتصار نادر للمساعي الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط التي تعصف بها الحرب منذ أكثر من عام، المواجهة الأعنف منذ سنوات بين إسرائيل وحزب الله لكن إسرائيل لا تزال تواصل عدوانها على قطاع غزة وقصف المنشآت المدنية.