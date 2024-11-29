ميسي يتصدر ترشيحات الفيفا لجائزة أفضل لاعب في العالم

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سنويا.

ورغم مشاركة ميسي مع فريقه إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم، وهو بعيد تماما عن الدوريات الكبرى إلا أن الأرجنتيني قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة كوبا أميركا 2024.

وهذا يعني أن عدد ألقاب ميسي الدولية تتزايد وهذا قد يرشحه للمزيد من الألقاب الفردي.

ومنذ بداية جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لأول مرة عام 2016، فاز بها ميسي 3 مرات (رقم قياسي) ويتطلع إلى فوزه الثالث على التوالي.

ومن أبرز المنافسين لميسي، رودري، الذي فاز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية بعد نجاحه مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، ومشاركته في تتويج منتخب إسبانيا بكأس أمم أوروبا 2024.

وهيمن لاعبو ريال مدريد على الترشيحات بـ4 لاعبين، مقابل لاعب ببرشلونة.

وفي ما يلي قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم: