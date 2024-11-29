دي ماريا يقترب من تحطيم رقم رونالدو القياسي

يقترب المخضرم آنخيل دي ماريا، من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد تقديمه تمريرتين حاسمتين خلال فوز فريقه بنفيكا 3-2 على موناكو بدوري أبطال أوروبا.

وقلب بنفيكا تأخره 1-2 إلى فوز 3-2 على موناكو في الجولة الخامسة من البطولة القارية أمس الأربعاء.

وقدم دي ماريا تمريرة لآرثر كابرال في الدقيقة 84، وأخرى لزكي العمدوني في الدقيقة 88.

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أصبح رصيد دي ماريا 41 تمريرة حاسمة في 111 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة أفضل الممررين الحاسمين في تاريخ البطولة متفوقا على مواطنه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.

وبات الطريق معبدا أمام الأرجنتيني لتحطيم رقم رونالدو مهاجم النصر السعودي الذي يبتعد عنه بتمريرة حاسمة واحدة فقط. ويملك دي ماريا الفرصة لتحقيق هذا الإنجاز في ظل استمرار مشوار بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وتتبقى لبنفيكا 3 مباريات أخرى في مرحلة الدوري ضد بولونيا الإيطالي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وفي حال تأهل إلى ثمن النهائي أو الملحق الإقصائي فإنه سيخوض مباراتين أخريين.

فيما يلي قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في دوري أبطال أوروبا: