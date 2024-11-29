مدرب برشلونة يعلن موعد عودة لامين جمال لمباريات الفريق

أكد هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن لامين جمال لاعب الفريق سيعود بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في الكاحل.

وقال فليك عن مشاركة نجمه الشاب مع برشلونة عندما يستضيف لاس بالماس غدا السبت: "جمال جاهز للمشاركة في المباريات. لم نقرر بعد ما إذا كان سيشارك كأساسي. سنرى. لكني أعتقد أن بإمكانه اللعب كأساسي وهو سيلعب".

وتعرض جمال للإصابة في المباراة التي فاز بها برشلونة على ريد ستار بلغراد 5-2 في دوري أبطال أوروبا قبل 3 أسابيع. وغاب يامال (17 عاما) عن 3 مباريات لبرشلونة وعن مباراتين للمنتخب الإسباني في دوري أمم أوروبا أثناء فترة تعافيه.

وعانى برشلونة من دون جمال، وخسر أمام ريال سوسيداد 0-1 وتعادل مع سلتا فيغو 2-2 في الدوري الإسباني قبل أن يتغلب على ستاد بريست 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

لامين يشارك في جزء من الحصة التدريبية الجماعية اليوم الأربعاء pic.twitter.com/mQxeYFugVo — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 27, 2024

ويتصدر جمال، الذي قاد إسبانيا للفوز ببطولة دوري أمم أوروبا 2024، الدوري الإسباني من حيث صناعة الأهداف حيث صنع 7 أهداف. كما أنه سجل 5 أهداف في البطولة المحلية.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة.