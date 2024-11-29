موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ضد فريق لاس بالماس غدا السبت في الجولة الـ14 لليغا، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وتنطلق في الرابعة مساء (16:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، الثالثة مساء (15:00) بتوقيت القاهرة.

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وينقل البث الحي المباشر لمباراة برشلونة ولاس بالماس على قناة:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق برشلونة في مواجهات الفريقين السابقة، إذ فاز في 28 مباراة مقابل 11 انتصارا للاس بالماس، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة، ويحتل لاس بالماس المركز الـ17 بـ12 نقطة.

عودة لامين جمال

أكد هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الجمعة، أن لامين جمال لاعب الفريق سيعود لقائمة الفريق بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في الكاحل.

وقال فليك عن مشاركة نجمه الشاب أمام لاس بالماس: "جمال جاهز للمشاركة في المباريات. لم نقرر بعد ما إذا كان سيشارك أساسيا. سنرى. لكني أعتقد أن بإمكانه اللعب أساسيا وهو سيلعب".