موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم ضد الشباب غدا السبت في الجولة الـ11 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتبدأ الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، السابعة مساء (19:00) بتوقيت القاهرة.

والبث الحي المباشر لمباراة الهلال والشباب ينقل على قناة:

SSC HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق الهلال في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ74 انتصارا مقابل 37 للشباب، وانتهت 37 مباراة بالتعادل.

ويسعى الهلال (28 نقطة) لاستعادة الصدارة التي فقدها بعد خسارته 2-3 أمام الخليج في الجولة الماضية، وقفز إليها فريق الاتحاد (30 نقطة)، ويحتل الشباب المركز الخامس بـ22 نقطة.