لاعبون عجزوا عن هز شباك الخصوم خلال 2024

أخفق لاعبون ينشطون في كبرى الأندية الأوروبية لكرة القدم خلال العام الحالي في هز الشباك ولو لمرة واحدة بمختلف المسابقات.

ومن بين هؤلاء اللاعبين يوجد بعض نجوم أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيفه مانشستر سيتي وبرشلونة متصدر الدوري الإسباني.

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وتضم القائمة 7 لاعبين أخفقوا في تسجيل هدف واحد طوال عام 2024:

الإنجليزي جاك غريليش

رغم أنه سجل هدفين لمنتخب إنجلترا خلال العام الجاري، إلا أن غريليش الذي عانى من الإصابات فشل في التسجيل في آخر 28 مباراة له في جميع المسابقات مع سيتي.

الإسباني أنسو فاتي

كان من المتوقع أن يكون خليفة ليونيل ميسي في برشلونة، لكن مر الآن أكثر من 12 شهرا من دون أن يهتدي اللاعب إلى طريق المرمى.

وعاد المهاجم الإسباني الشاب (21 سنة) إلى برشلونة بعد نهاية فترة إعارته إلى برايتون الإنجليزي، لكنه لم يوفق في التسجيل في الدقائق المعدودة التي لعبها بسبب الإصابات المتكررة.

الأميركي جيوفاني رينا

مر لاعب خط الوسط الأميركي بوقت عصيب مؤخرا وحاول إعادة تنشيط مسيرته بفترة إعارة في نوتنغهام فورست الموسم الماضي لكنه صام عن التسجيل في 9 مباريات له مع النادي.

ومنذ عودته إلى دورتموند، تعطلت آلته التهديفية خلال موسم 2024-2025 بسبب الإصابات وفشل في التسجيل على مستوى النادي منذ مايو/أيار من العام الماضي.

الإيطالي جورجينيو

خلال مواسمه الخمسة مع تشلسي، بلغ متوسط أهداف جورجينيو 5.8 أهداف في الموسم حيث كان هو المسدد الرئيس لركلات الجزاء في ستامفورد بريدج. لكن منذ الانتقال إلى أرسنال، صام لاعب الوسط الإيطالي عن التهديف.

وحتى كتابة هذه السطور، فشل جورجينيو في التسجيل في آخر 28 مباراة له مع "الغانرز"، ويعود آخر هدف له إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

الإنجليزي ريان بروستر

يعاني المهاجم -الذي انتقل من ليفربول إلى شيفيلد يونايتد مقابل 29.8 مليون دولار- من جفاف تهديفي كبير بعد خوضه 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وعاند الحظ اللاعب البالغ 24 عاما في بلوغ مرمى المنافسين طوال موسم 2023-2024 بالكامل، وكان أخر هدف له في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ضد ستوك سيتي.

الإنجليزي إليوت أندرسون

لم يسجل هدفا واحدا لنيوكاسل طيلة 55 مباراة، ومنذ انتقاله إلى نوتنغهام فورست، ساهم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بـ3 تمريرات حاسمة فقط.

البلجيكي عدنان يانوزاي

لم يسجل نجم مانشستر يونايتد السابق أي هدف منذ أبريل/نيسان من العام الماضي. ووقع يانوزاي عقدا لمدة 4 سنوات مع إشبيلية في صيف عام 2022، لكنه لم يشارك سوى في 17 مباراة مع النادي.

بعد ذلك انضم اللاعب البالغ 29 عاما إلى فريق لاس بالماس في الدوري الإسباني على سبيل الإعارة في يوليو/تموز، لكنه لم يسجل أي هدف لناديه الجديد بعد.