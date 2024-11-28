لاعبون ساهموا في تتويج أنديتهم بلقب البريميرليغ

تعتبر كرة القدم لعبة جماعية، إلا أن ثمة لاعبين أحدثوا فارقا وكانت بصمتهم واضحة وحاسمة في تتويج الأندية التي انضموا إليها بالألقاب وبلوغ المجد الكروي.

وسواء كان اللاعب هدافا أو حارس مرمى، فمن المؤكد أن بعض اللاعبين كانوا محفزين ومساهمين للفوز بالبطولات، وفي مقدمتها لقب أقوى بطولة في العالم هي البريميرليغ.

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وهؤلاء أهم 9 تعاقدات ساهمت في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1-الفرنسي إيريك كانتونا

لم يكن كانتونا المساهم الوحيد لفوز الشياطين الحمر بأول لقب لهم منذ 26 عاما في موسم 1992-1993، بل كان أيضا المحفز لعقدين من النجاح الذي أعقب ذلك (13 لقبا).

وكتب السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد في سيرته الذاتية "إذا كان هناك لاعب واحد في أي مكان في العالم، صُنع لمانشستر يونايتد، فهو كانتونا".

2-الإنجليزي كريس سوتون

استمتع آلان شيرر بأول موسم له مع بلاكبيرن حيث سجل أكثر من 30 هدفا في عام 1993-1994 لكن اللقب كان من نصيب مانشستر يونايتد في نهاية المطاف.

وكان مايك نيويل (6 أهداف) وكيفن غالاشر (7 أهداف) هما المهاجمان المساعدان لشيرر، لذا قرر بلاكبيرن ضم سوتون، بعد أن سجل 25 هدفا في الدوري لصالح نورويتش سيتي.

نجح سوتون وشيرر في التفاهم على الفور، وسجلا معا 49 هدفا قادت بلاكبيرن للفوز باللقب في موسم 1994-1995.

3-الهولندي ياب ستام

كان ستام رجلا مخيفا للغاية، وكان تأثيره على مانشستر يونايتد مخيفا بالقدر نفسه

فاز أرسنال بالثنائية في 1997-1998، حيث لعب غاري باليستر المتقدم في السن موسمه الأخير في قلب دفاع يونايتد.

غادر باليستر إلى ميدلزبره في الصيف، ووصل ستام إلى يونايتد قادما من آيندهوفن ورفقته واصل الشياطين الحمر في إفساد آمال أرسنال للفوز بالثلاثية، حيث شارك ستام في 51 مباراة في جميع المسابقات.

4-الإنجليزي سول كامبل

يتطلب الأمر رجلا شجاعا للانتقال من توتنهام إلى أرسنال، حيث تحول إلى أحد أعداء جماهير السبيرز.

وأثناء وجوده مع أرسنال ساهم في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين في 2002 و2004.

5-الهولندي روبن فان بيرسي

كان السير أليكس فيرغسون عازما على استعادة اللقب من جاره مانشستر سيتي، وكان فان بيرسي يائسا من الألقاب بعد أن أنهى آخر 7 سنوات له في أرسنال خالي الوفاض.

وانضم إلى يونايتد في 2012، وسجل فان بيرسي 30 هدفا في جميع المسابقات في موسمه الأول ليقود يونايتد للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

6-الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

كان أغويرو أحد أبرز صفقات مانشستر سيتي في صيف 2011، واستمر في تسجيل 30 هدفا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع النادي ليتوج لاحقا بلقب البريميرليغ.

لم يستغرق المهاجم سوى 9 دقائق بعد دخوله كبديل في أول ظهور له ليفتتح رصيده مع النادي.

7-الإسباني سيسك فابريغاس

كان الموسم الأول لجوزيه مورينيو في تشيلسي مخيبا للآمال إلى حد ما، حيث فشل البلوز في الفوز بأي لقب.

مع رحيل فرانك لامبارد عن النادي في الصيف، احتاج مورينيو إلى تعويذة جديدة في خط الوسط، واندفع للتعاقد مع فابريغاس من برشلونة.

في النهاية، فاز البلوز بالدوري بسهولة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى تمريرات فابريغاس الـ18 الحاسمة.

8-الفرنسي نغولو كانتي

كان أنصار ليستر سيتي لا يزالون يندبون رحيل إستيبان كامبياسو عندما وصل كانتي إلى كينج باور في 2015 في صفقة بقيمة 5.6 ملايين جنيه إسترليني.

وسريعا نجح دينامو خط الوسط في ملء مكان كامبياسو مساهما في تتويج ليستر المفاجئ باللقب.

9-البرازيلي إيدرسون

في صيف 2017، تعاقد مانشستر سيتي مع الحارس البرازيلي إيدرسون بعد تألقه مع بنفيكا البرتغالي لينهي السيتي الموسم بأقل عدد من الأهداف ومسجلا أكبر عدد من الأهداف، وكان إيدرسون محوريا في كليهما.

وقال المدافع الإنجليزي السابق شون ديتش عنه "الأمر أشبه بوجود رونالد كومان في المرمى".