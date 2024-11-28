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كم ركلة جزاء أهدر محمد صلاح في مسيرته؟

صلاح أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 70 أمام ريال مدريد (رويترز)
28/11/2024

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء في وقت حرج من مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه ريال مدريد أمس الأربعاء لحساب الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول بهدفين نظيفين على ريال مدريد في ملعب آنفيلد، وكانت النتيجة ستكون أثقل لو نجح الدولي المصري في تسجيل ركلة الجزاء.

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وحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع النادي الملكي فيرلاند ميندي.

ونفذ "الفرعون المصري" ركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 70، لكن تسديدته جانبت القائم الأيمن.

وبذلك ارتفع عدد ركلات الجزاء التي أهدرها صلاح إلى 11 في مسيرته بمختلف المسابقات من أصل 55 ركلة انبرى لها.

ويحتل صلاح المركز السادس بين أكثر اللاعبين هدرا لركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 ركلات من بين 33 نفذها، أي بمعدل إهدار بلغ 18.2%.

وفي ما يلي ركلات الترجيح التي أهدرها محمد صلاح بمختلف المسابقات:

  • ليفربول ضد هدرسفيلد (موسم 2017-2018).
  • مصر ضد منتخب النيجر "ركلتان" (تصفيات أمم أفريقيا 2018).
  • ليفربول ضد ميلان (دوري أبطال أوروبا، موسم 2021-2022).
  • ليفربول ضد ليستر سيتي (موسم 2022-2023).
  • ليفربول ضد بورنموث (موسم 2022-2023).
  • ليفربول ضد أرسنال (موسم 2023-2024).
  • ليفربول ضد بورنموث (موسم 2023-2024).
  • ليفربول ضد نيوكاسل (موسم 2023-2024).
  • مصر ضد تنزانيا (مباراة ودية في 2024).
  • ليفربول ضد ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024).
  • ليفربول ضد ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا، موسم 2024-2025).
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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