كم ركلة جزاء أهدر محمد صلاح في مسيرته؟
أهدر محمد صلاح ركلة جزاء في وقت حرج من مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه ريال مدريد أمس الأربعاء لحساب الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفاز ليفربول بهدفين نظيفين على ريال مدريد في ملعب آنفيلد، وكانت النتيجة ستكون أثقل لو نجح الدولي المصري في تسجيل ركلة الجزاء.
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وحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع النادي الملكي فيرلاند ميندي.
ونفذ "الفرعون المصري" ركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 70، لكن تسديدته جانبت القائم الأيمن.
مباراة ركلات الجزاء المهدورة 🤯#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/ljW9W1km3y
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2024
وبذلك ارتفع عدد ركلات الجزاء التي أهدرها صلاح إلى 11 في مسيرته بمختلف المسابقات من أصل 55 ركلة انبرى لها.
ويحتل صلاح المركز السادس بين أكثر اللاعبين هدرا لركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 ركلات من بين 33 نفذها، أي بمعدل إهدار بلغ 18.2%.
وفي ما يلي ركلات الترجيح التي أهدرها محمد صلاح بمختلف المسابقات:
- ليفربول ضد هدرسفيلد (موسم 2017-2018).
- مصر ضد منتخب النيجر "ركلتان" (تصفيات أمم أفريقيا 2018).
- ليفربول ضد ميلان (دوري أبطال أوروبا، موسم 2021-2022).
- ليفربول ضد ليستر سيتي (موسم 2022-2023).
- ليفربول ضد بورنموث (موسم 2022-2023).
- ليفربول ضد أرسنال (موسم 2023-2024).
- ليفربول ضد بورنموث (موسم 2023-2024).
- ليفربول ضد نيوكاسل (موسم 2023-2024).
- مصر ضد تنزانيا (مباراة ودية في 2024).
- ليفربول ضد ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024).
- ليفربول ضد ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا، موسم 2024-2025).