ليستر سيتي يعين الهولندي فان نيستلروي مدربا

يتجه ليستر سيتي لتعيين الهولندي رود فان نيستلروي مدربا، بحسب ما أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية الأربعاء.

وغادر فان نيستلروي قبل أسبوعين منصبه في مانشستر يونايتد بعد تجربة قصيرة كمدرب مؤقت خلفا لمواطنه إريك تن هاغ الذي عمل معه أساسا مساعد مدرب.

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وأقال ليستر المدرب ستيف كوبر -الأحد الماضي- بعد إشرافه عليه لـ12 مباراة، حيث يحتل الفريق المركز الـ16 في ترتيب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وجاء انتصاران من أصل 3 حققها فان نيستلروي في المباريات الأربع التي أشرف فيها على يونايتد خلال الشهر الماضي على حساب ليستر نفسه في كأس الرابطة والدوري.

ويملك المهاجم الهولندي السابق والبالغ (48 عاما) تجربة تدريبية سابقة من خلال إشرافه على أيندهوفن خلال موسم 2022-2023.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن تعيين فان نيستلروي قد يحدث في وقت قريب جدا، مما يجعله حاضرا لقيادة ليستر في مباراته المقبلة أمام مضيفه برنتفورد السبت.

وخلال مسيرته كلاعب، كان فان نيستلروي هدافا من الطراز الرفيع، وقد لعب لأندية بارزة عدة كآيندهوفن، ويونايتد، وريال مدريد الإسباني.