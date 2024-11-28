ما سبب خسارة ريال مدريد أمام ليفربول؟ أنشيلوتي يجيب

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن ليفربول استحق الفوز على فريقه -أمس الأربعاء- في الجولة الخامسة بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي -في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي والتي نشرها الموقع الرسمي للريال- إن "النتيجة مستحقة. استحق ليفربول الفوز لأن لديه ديناميكيات جيدة، ولاعبوه مندمجون ويلعبون بقوة. صمدنا جيدا في الشوط الأول، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء بشأن القرارات في التمريرات الأخيرة. نافسنا وقاتلنا بقوة حتى ركلة الجزاء، ثم تراجع مستوانا قليلا".

وأضاف أنه "علينا الاستمرار على هذا المنوال، وهذا هو الطريق. عدنا إلى التنافس القوي والتضحيات. علينا تحسين بعض الأشياء ولا شيء أكثر. لست نادما على أي شيء. الفكرة كانت الدفاع بشكل جيد والخروج من الخلف بالكرة. تفوقنا في 4 أو 5 انتقالات، وقد كانت الخطة جيدة".

وأكد أن "مباراة اليوم لم تكن حاسمة لأن فوزنا ما كان ليضمن لنا مركزا بين الثمانية الأوائل. سنكون في أول 24 مركزا ونحقق أعلى مركز ممكن. سنتأهل ضمن أفضل 24 فريقا وننافس مثل العام الماضي".

وعن إهدار الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء ، قال أنشيولتي: "في كثير من الأحيان يعيش المهاجمون لحظات يصعب عليهم فيها التسجيل ويشعرون بخيبة أمل بعض الشيء. قد يفتقر إلى شيء من الثقة. عندما يمر اللاعب بلحظة سيئة، لا تسير فيها الأمور على ما يرام، فما عليه أحيانا إلا اللعب ببساطة وعدم تعقيد الأمور. سجل كثيرا من ركلات جزاء. إهدار ركلات الجزاء أمر يحصل أحيانا".

وتابع أن "الحل هو التحلي بالصبر لأنها لحظة صعبة بالنسبة له بعد إهدار ركلة الجزاء. يجب على الجميع دعمه لأنه سيعود قريبا. عليه بالعمل والقتال لأن هذه اللحظة السيئة ستمضي وتنقضي. يعمل بشكل جيد وتكيف بشكل جيد أيضا. علينا التحلي بالصبر لأنه لاعب استثنائي".

وعن الإصابات التي لحقت بالفريق: "واجهنا هذا النوع من المشكلات في العام الماضي. علينا الصمود. اليوم سقط كامافينجا وآمل أن يتمكن تشواميني أو رودريغو من العودة قبل موعد المباراة القادمة. إنها لحظة صعبة، لكن لدينا خبرة العام الماضي وآمل ان تسير الأمور بشكل جيد هذا العام".