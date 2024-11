خبيرة لغة جسد: غوارديولا يائس ومحبط ولكنه سيعود

كشفت خبيرة في لغة الجسد عن علامات عجز ويأس ظهرت على مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي، بعد أن ظهر بجروح على رأسه وأنفه إثر التعادل مع فينورد في دوري أبطال أوروبا.

وأثار غوارديولا القلق بعد مزاحه بأنه يريد "إيذاء نفسه" بعد أن أهدر مانشستر سيتي تقدمه 3-0 ليتعادل مع فينورد في دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.

وأدت النتيجة إلى تمديد مسيرة فريقه إلى 6 مباريات من دون فوز في جميع المسابقات، وبعد المباراة، كان المدرب الكتالوني المحبط يعبث بوجهه مرارا وتكرارا.

وعندما سُئل غوارديولا بعد ذلك عن الجرح العميق في أنفه والخدوش المصاحبة له قال للصحفيين "لقد جرحت نفسي بأظافري (أثناء المباراة)".

ثم أضاف "أريد أن أؤذي نفسي" قبل أن يبتسم ويغادر الغرفة.

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.

🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/9g9Ix0LyrO

