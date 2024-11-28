موهبة بلجيكية تعادل رقم ميسي وهالاند بدوري أبطال أوروبا

سجّل شارل دي كيتيلير هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة في فوز أتلانتا 6-1 على يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا، ليلة الثلاثاء، لينضم إلى نخبة من اللاعبين الذين سجلوا 5 أهداف في مباراة واحدة بالبطولة.

وحقق أتالانتا انتصاره الثالث في البطولة القارية مقابل تعادلين وبسجل خالٍ من الهزائم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، في حين ظل يانغ بويز بدون رصيد بعد تلقيه الهزيمة الخامسة على التوالي.

ووفقا لشركة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية، لم يسجل أي لاعب أكثر من 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

وتاليا 3 لاعبين فقط سجلوا 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1992:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: فوز برشلونة 7-1 على باير ليفركوزن في 2012.

فوز برشلونة 7-1 على باير ليفركوزن في 2012. البرازيلي لويز أدريانو: فوز شاختار دونيتسك 7-0 على باتي بوريسوف في 2014.

فوز شاختار دونيتسك 7-0 على باتي بوريسوف في 2014. النرويجي إيرلينغ هالاند: فوز مانشستر سيتي 7-0 على آر بي لايبزيغ في 2023.

ويعد دي كيتيلير أحد أبرز المواهب الكروية التي قدمتها بلجيكا خلال السنوات الماضية، إذ انضم في سن السابعة إلى نادي كلوب بروج، وظهر للمرة الأولى بإحدى مواجهات الكأس عام 2018.

Charles De Ketelaere vs Young Boys • Champions League.pic.twitter.com/VqM1yZiPFk — Sarms (@Sarms07) November 27, 2024

بدأ الموهبة البلجيكية مسيرته الرياضية في عالم الكرة الصفراء، وحقق العديد من الإنجازات في طفولته، وأصبح بطلا في التنس، إلا أنه قرر التوجه إلى "الساحرة المستديرة"، بسبب عدم قدرته على الاستمرار.

وعن تلك الفترة، قال دي كيتيلير لصحيفة "هيت نيووسبلاد" البلجيكية "في عالم التنس لا تجد الأعذار عندما تخسر، على عكس كرة القدم، التي تجد للهزيمة المبررات. لم أستطع تحمل الأخطاء التي كنت أقع بها، رغم مساعدة والدتي، لأتوجه بعدها لكرة القدم".