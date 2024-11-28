3 عمالقة على حافة الهاوية في دوري أبطال أوروبا

إذا كان لهذه الصيغة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم شعار، فمن المحتمل أن يكون "لا شيء مضمون على الإطلاق" استنادا إلى العراقة والتاريخ والسجلات.

والوضع الراهن لأندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي حاليا خير دليل على ذلك، فهؤلاء يتهددهم خطر كبير بعد نهاية الجولة الخامسة من المسابقة العريقة.

عمالقة الكرة الأوروبية كما يوصفون يقبعون حاليا في مراكز غير متوقعة بجدول الترتيب لا تليق بسمعتهم وتاريخهم العريق ويصارعون من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور الفاصل بعد أن ظن أغلب المتابعين أنهم سيهيمنون على المراكز الأولى والعبور بسهولة إلى ثمن النهائي.

ولتجنب حدوث السيناريو المخيف والصادم بالنسبة للأنصار وهو الإقصاء من مرحلة الدوري، يتعين على هذه الأندية المتعثرة تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة لإنقاذ السمعة وضمان التأهل إلى الدور الفاصل.

باريس سان جيرمان.. المركز 25 (3 هزائم، 4 نقاط)

عانى باريس سان جيرمان في الخمس جولات الأولى من هذه المسابقة وبالكاد جمع 4 نقاط جعلته يحتل المركز 25 من أصل 36 فريقا.

الباريسي تكبد 3 هزائم ضد بايرن ميونخ في ألمانيا (0-1) وأرسنال في لندن (0-2)، وعلى أرضه أمام أتلتيكو مدريد (1-2)، كما خسر نقطتين ثمينتين في بارك دي برانس ضد آيندهوفن الهولندي (1-1)، وبالكاد حقق فوزا على جيرونا الإسباني (1-0) في الجولة الافتتاحية.

ومن الآن فصاعدا، لم يعد لرجال لويس إنريكي، الحق في ارتكاب الأخطاء، وللتمسك بالتأهل إلى الأدوار الفاصلة، وهو الهدف الواقعي الوحيد لفريق العاصمة الفرنسية، يتعين عليه الفوز في المواجهات المتبقية وهي كالتالي:

الجولة السادسة: سالزبورغ النمساوي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024.

الجولة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي في 22 يناير/كانون الثاني 2025.

الجولة الثامنة: شتوتغارت الألماني في 29 يناير/كانون الثاني 2025.

ريال مدريد.. المركز 24 (3 هزائم، 6 نقاط)

بدأ كل شيء مثالي بالنسبة لريال مدريد بعد الفوز في المباراة الأولى على شتوتغارت (3-1). ثم صنفت الهزيمة المفاجئة أمام المضيف ليل الفرنسي (0-1) في خانة العثرة العابرة، خاصة أن رد الفعل كان واضحا وخاليا من العيوب في الفوز على بوروسيا دورتموند (5-2).

وشكل تراكم الإصابات والهزيمة في البيرنابيو ضد ميلان (1-3) نقطة تحول سلبية في مشوار الملكي الذي تهاوى إلى المركز 24 المثير للقلق برصيد 6 نقاط بعد الخسارة الثالثة أمام ليفربول 0-2 أمس الأربعاء.

والآن أصبحت الأمور جلية بالنسبة لرجال المدرب كارلو أنشيلوتي، المطالبين بالحذر في مبارياتهم المتبقية وخاصة رحلتهم الصعبة للغاية إلى إيطاليا لمواجهة أتالانتا حامل لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إضافة إلى بريست الفرنسي صاحب المركز الـ11.

الجولة السادسة: أتالانتا بيرغامو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024.

الجولة السابعة: ريد بول سالزبورغ في 22 يناير/كانون الثاني 2025.

الجولة الثامنة: بريست الفرنسي في 29 يناير/كانون الثاني 2025.

مانشستر سيتي.. المركز 17 (8 نقاط، فوزان وهزيمة وتعادلان)

وفي بداية المسابقة، احتل مانشستر سيتي المركز الثالث المريح برصيد 7 نقاط، بالتعادل أمام إنتر (0-0) وانتصارين مدويين في براتيسلافا (0-4) وعلى سبارتا براغ (5-0).

لكن في الجولتين الرابعة والخامسة، شهد السيتيزنز سقوطا حرا ووجد الفريق الأكثر هيمنة في المواسم الأخيرة نفسه في المركز 17 على إثر خسارته المدوية أمام سبورتنغ لشبونة (4-1)، وتعادله المخيب على أرضه مع فينورد روتردام (3-3).

ورغم أن ترتيب السيتي يبدو أفضل مقارنة بباريس سان جيرمان وريال مدريد إلا أن جدول مبارياته المقبل يثير القلق لأن أبطال إنجلترا سيقومون برحلتين محفوفتين بالمخاطر ضد يوفنتوس (المركز 19) وباريس سان جيرمان (المركز 25). وفي حال الخسارة في هاتين المباراتين، ربما سيجد فريق المدرب بيب غوارديولا نفسه في المنطقة الحمراء، خلف المركز 25.

الجولة السادسة: يوفنتوس في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024.

الجولة السابعة: باريس سان جيرمان في 22 يناير/كانون الثاني 2025.

الجولة الثامنة: كلوب بروج في 29 يناير/كانون الثاني 2025.

على عكس الصيغة السابقة، لم يعد هناك أمان في هذا الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا، فالفرق المصنفة بين المركزين 25 و36 لن تشارك في الدوري الأوروبي، وبالتالي سيتم إقصاؤها من المسابقات الأوروبية كلها.