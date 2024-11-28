اجتماع عاجل بين بيريز وأنشيلوتي لمناقشة أزمة ريال مدريد

كشف تقرير إسباني عن اجتماع مرتقب سيجمع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق قبل المباراة المقبلة في الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الرجلين سيعقدان اجتماعا هاما لمناقشة الوضع الحالي للفريق خاصة بعد الهزيمة أمام ليفربول 0-2 في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مباراة ريال مدريد وخيتافي المقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت أن مثل هذه الاجتماعات دائما ما تُعقد في مثل الظروف الراهنة التي يمر بها ريال مدريد، ويتم فيها النقاش وتبادل وجهات النظر حول العمل المُنجز حتى الآن، والأهم من ذلك كله قياس مدى الثقة بين الرئيس والمدرب، وهو أمر لم يكن موضع شك حتى هذه اللحظة.

وبحسب تقارير صحفية كانت الأجواء داخل غرفة ملابس ريال مدريد صعبة للغاية بعد مباراة ليفربول، ليس بسبب النتيجة فقط لكن بسبب الشكل الباهت الذي ظهر عليه الفريق الذي اعتاد على القتال من أجل تحقيق الفوز وهو ما بدا صعبا في الليلة الماضية، كل ذلك كان من الممكن أن يتغير لو نجح كيليان مبابي في تعديل النتيجة من علامة الجزاء.

ودار نقاش بين اللاعبين من أجل إيجاد تفسير لما يمر به ريال مدريد خاصة في بطولته المفضلة والتي يحمل فيها الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها (15)، في وقت يسود فيه شعور لدى المسؤولين أن الفريق في أصعب أوقاته بالسنوات الخمس الأخيرة.

ويشعر مسؤولو النادي بالقلق إزاء مستوى الفريق منذ بداية الموسم 2024-2025 إذ يقف الآن على "حافة الهاوية"، كما أدركوا أن الفريق كان بحاجة إلى زخم أكبر في التعاقدات بالصيف الماضي، نتيجة توصلّوا إليها بعد الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين وبسببها أصبح الفريق منقوصا في بعض المراكز الهامة.

مسألة الإصابات تحديدا (حيث لا تمر مباراة دون إصابة جديدة وفق ماركا) أثارت التساؤلات بخصوص التحضير البدني الذي يتولى مسؤوليته أنطونيو بينتوس في ظل جدول مزدحم بالمباريات والمواعيد في مختلف المسابقات.

ورغم الخسارة من ليفربول فإن أنشيلوتي دافع عن لاعبيه حيث قال "إن رد فعلهم كان جيدا"، في إشارة إلى خسارة الفريق أمام ميلان في الجولة الماضية.

وجمع ريال مدريد 6 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة وضعته في المركز الـ24 في جدول ترتيب المجموعة الموحدة في دوري الأبطال، وهو مكان يؤمّن لصاحبه المشاركة في مرحلة الملحق للتأهل للدور ثمن النهائي.