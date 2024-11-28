مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى وتنذر بموسم سيئ

انضم لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا إلى قائمة الإصابات الطويلة لريال مدريد الإسباني، جراء تعرضه لإصابة في فخذه خلال خسارة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال النادي في بيان "شُخّصت إصابة اللاعب بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى وستتابع تطور حالته"، من دون الكشف عن مدة غيابه.

ووفقا لتقارير الصحافة المحلية، من المتوقع أن يغيب كامافينغا الذي سبق أن أصيب في ركبته في سبتمبر/أيلول الماضي، عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في الدقيقة 56 بسبب الإصابة عينها التي أبعدت زميله المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن الملاعب لأسابيع عدة.

Parte médico de Camavinga. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2024

عيادة تعج بالمصابين

وتعجّ عيادة ريال مدريد بالمصابين لفترات طويلة، بمن فيهم القائد داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو اللذان يعانيان من إصابات خطيرة في الركبة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام والمغربي إبراهيم دياز أنهوا المباراة وهم يشعرون بآلام وسيخضعون لفحوصات طبية الجمعة.

ويحتل صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا (14) المركز الـ24 في الترتيب برصيد 6 نقاط، وهو آخر المراكز المؤهلة عبر التصفيات إلى المراحل الإقصائية، وذلك إثر خسارته 3 مباريات من أصل 5.