لامبارد يتطلع لتنشيط مسيرته التدريبية من بوابة كوفنتري

عُين النجم السابق لتشلسي ومنتخب إنجلترا لكرة القدم الخميس فرانك لامبارد مدربا لكوفنتري سيتي المنافس في المستوى الثاني (تشامبيونشيب) حيث يسعى إلى إعادة تنشيط مسيرته التدريبية.

ويعود ابن الـ46 عاما إلى التدريب للمرة الأولى منذ تجربته الثانية غير الناجحة مع تشلسي حين كان مدربا مؤقتا في الأشهر الأخيرة من موسم 2022-2023.

ويحتل كوفنتري المركز الـ17 في التشامبيونشيب، وأعلن مطلع هذا الشهر بشكل مثير للجدل إقالة مدربه مارك روبنز الذي قاده إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي.

ووقّع لامبارد عقدا يمتد عامين ونصف العام، وسيتولى قيادة الفريق للمرة الأولى أمام ضيفه كارديف سيتي السبت.

وقال مالك نادي كوفنتري دوغ كينغ "أنا سعيد لأن فرانك لامبارد وافق على الانضمام إلى نادينا ليكون مدربا للفريق".

وأضاف "لقد بدأ فرانك مسيرته في تشامبيونشيب وهو يعرف المطلوب في هذه البطولة لتحقيق النجاح".

ولم ينجح لامبارد، الهدّاف التاريخي لتشلسي، في شقّ طريقه على المستوى التدريبي منذ اعتزاله اللعب.

وبعد محطة ناجحة أولى مع دربي كاونتي من المستوى الثاني، تولى لامبارد تدريب تشلسي للمرة الأولى في عام 2019، إلا أنه أقيل بعد 18 شهرا عقب احتلال البلوز المركز التاسع في الدوري الممتاز وعُيّن مكانه آنذاك الألماني توماس توخل الذي فاز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

كذلك أقيل لامبارد بعد عام من تولّيه تدريب إيفرتون في 2023، ثم عاد إلى ستامفورد بريدج بعد أشهر معدودة لكنه اكتفى بحصد انتصار يتيم في 11 مباراة وأنهى تشلسي الموسم في المركز الـ12.