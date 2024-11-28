شاهد.. يوفنتوس يتعثر ودورتموند يرتقي للمركز الرابع بأبطال أوروبا

واصل يوفنتوس نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي الأربعاء في برمنغهام، بينما حقق بوروسيا دورتموند فوزه الثاني على التوالي في ختام الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها يوفنتوس في تحقيق الفوز بعد انطلاقته المثالية بانتصارين متتاليين فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 8 نقاط في المركز الـ19.

وكان يوفنتوس قاب قوسين أو أدنى من تجرع الخسارة بعدما هز مورغان روجرز مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن الهدف ألغِي بداعي خطأ على حارس مرماه ميكيلي دي غريغوريو.

وهو التعادل الأول للفريق الإنجليزي بعد 3 انتصارات متتالية وخسارة فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

صحوة دورتموند وخسارة قاسية لموناكو

وواصل بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف النسخة الأخيرة، صحوته بفوزه الثاني تواليا والرابع في المسابقة بفوزه على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الإنجليزي جايمي غيتنز (41) والدولي الجزائري رامي بنسبعيني (56) والغيني سيرهو غيراسي (90).

ورفع دورتموند رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

ومني موناكو الفرنسي بخسارة قاسية أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-3.

ومنح الدولي المغربي إلياس بن الصغير التقدم لفريق الإمارة في الدقيقة 13، وأدرك الضيوف التعادل عبر المهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس (48).

وتلقى موناكو ضربة موجعة بطرد مدافعه العاجي ويلفريد سينغو لتلقيه الإنذار الثاني (58)، لكنه نجح في التقدم عبر البديل سونغوتو ماغاسا (67)، قبل أن يسجل الضيوف هدفين بواسطة البرازيلي أرثر كابرال (84) والسويسري زكي أمدوني (88) بتمريرتين حاسمتين من الأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا.

بدوره، سقط بولونيا الإيطالي أمام ضيفه ليل الفرنسي 1-2.

ويدين ليل بفوزه الثالث إلى لاعب وسطه الكونغولي الديمقراطي نغالايل موكاو الذي سجل الهدفين (44 و66)، فيما سجل الكولومبي جون لوكومي (63) هدف بولونيا.

ورفع ليل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ12 مقابل نقطة واحدة لبولونيا.

أيندهوفن يقلب الطاولة على شاختار

وقلب أيندهوفن الهولندي تخلفه أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بهدفين لدانيلو سيكان (8) وأولكسندر زوبكوف (37) إلى فوز بـ3 أهداف سجلها الأميركيان مالك تيلمان (87 و90) وريكاردو بيبي (90+5).

ولعب الضيوف بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 69 إثر طرد مدافعهم البرازيلي بيدرينيو.

وحقق كل من شتورم غراتس النمساوي والنجم الأحمر بلغراد الصربي فوزه الأول عندما تغلب الأول على جيرونا الإسباني 1-0 سجله الدانماركي ميكا بيريث (59)، والثاني على ضيفه شتوتغارت الألماني بـ5 أهداف للكونغولي الديمقراطي سيلاس (12) ورادي كرونيتش (31) والمونتينيغري ميركو إيفانيتش (65) ونيمانيا رادونيتش (69 و88) مقابل هدف للبوسني إرميدين ديميروفيتش (5).

وتعادل سلتيك الأسكتلندي مع كلوب بروج البلجيكي بهدف للياباني دايزن مايدا (60) مقابل هدف للأميركي كامرون كارتر-فيكرز (26 خطأ في مرمى فريقه).