شاهد.. سيتي يواصل سقوطه وفوز برشلونة وأرسنال وبايرن بدوري الأبطال

حسم بايرن ميونيخ الألماني مواجهته الهامة جدا مع ضيفه الناقص عدديا باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0، فيما واصل مانشستر سيتي الإنجليزي سقوطه بعدما فرّط بتقدمه بملعبه على فينورد الهولندي بثلاثية نظيفة واكتفى بالتعادل 3-3، وفز أرسنال على سبورتينغ البرتغالي 5-1، وحقق برشلونة فوزه الرابع تواليا وجاء على حساب ضيفه بريست الفرنسي 3-0، الثلاثاء، في الجولة الخامسة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في "أليانز أرينا" ورغم تصدرهما الترتيب في الدوري المحلي، عانى بايرن ميونخ وسان جيرمان في التأقلم مع النظام الجديد للمسابقة ما جعل المواجهة المباشرة بينهما مهمة للحاق بالمراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة لثمن النهائي.

في الجولات الأربع الأولى، تعرض بايرن لهزيمتين، بما في ذلك خسارته أمام برشلونة الإسباني 1-4 بقيادة مدربه السابق هانزي فليك، الأمر الذي وضعه في المركز السابع عشر في الترتيب.

لكن وضع سان جيرمان ليس أفضل إذ دخل الجولة وهو في المركز الخامس والعشرين بعد اكتفائه بفوز وتعادل.

في إعادة لنهائي 2020 حين توج بايرن باللقب، أكد النادي البافاري تفوقه على النادي الباريسي بتحقيقه فوزه الرابع تواليا على منافسه والسابع في آخر ثماني مباريات بينهما، وذلك بفضل الكوري الجنوبي مين-غاي كيم الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة برأسه في الشباك إثر ركلة ركنية اعترضها الحارس الروسي ماتفي سافونوف الذي لعب أساسيا على حساب الإيطالي جانلويجي دوناروما (38).

ورغم تحسن أداء سان جيرمان في الشوط الثاني وضغطه بحثا عن التعادل، لم يتمكن من الوصول إلى الشباك ثم تعقدت مهمة فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بطرد عثمان ديمبيليه لتلقيه الإنذار الثاني (57).

سيتي يفرّط بالفوز

وعلى "ملعب الاتحاد" وبعد سلسلة من 5 هزائم متتالية في جميع المسابقات في سيناريو لم يحصل بتاتا في السابق خلال مشوار مدربه الإسباني بيب غوارديولا، اعتقد سيتي أنه استعاد توازنه على حساب ضيفه فينورد حين تقدم عليه 3-0، لكن الأخير عاد من بعيد ليفرض التعادل 3-3 في الوقت القاتل ويحصل على نقطته السابعة، مقابل 8 لأصحاب الأرض.

ودخل سيتي اللقاء على خلفية هزيمة مذلة في الدوري على أرضه برباعية نظيفة أمام توتنهام الذي ألحق به الخسارة الأولى في معقله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والهزيمة الخامسة تواليا لأول مرة منذ 18 عاما عندما كان يشرف على تدريبه ستيوارت بيرس.

ورغم الفرص العديدة التي حصل عليها، فشل سيتي في الوصول إلى شباك ضيفه حتى الدقيقة 44 حين وضعه المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في المقدمة من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من كوينتن تيمبر.

وحرر هذا الهدف سيتي الذي أضاف الثاني مباشرة بعد استراحة الشوطين عبر الألماني إيلكاي غوندوغان بكرة من خارج المنطقة تحولت من المدافع وخدعت الحارس (50).

ثم سجل هالاند هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه إثر هجمة مرتدة وتمريرة من البرتغالي ماتيوس نونيش (53)، رافعا رصيده إلى الهدف السابع عشر في 18 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات والخامس في 5 مباريات في البطولة.

وبعدما قلص الجزائري أنيس حاج موسى الفارق للضيوف في الدقيقة 75 مستغلا التردد الدفاعي لسيتي، عادت الحياة لفينورد بتسجيله الهدف الثاني عبر البديل المكسيكي سانتياغو خيمينز الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة في الشباك بعدما فشل الحارس البرازيلي إيدرسون في اعتراض محاولة السويسري مفولا لوتومبا بالشكل المناسب (82).

واكتملت العودة الهولندية حين خطف السلوفاكي دافيد هانكو التعادل بكرة رأسية في الدقيقة 89 وسط صدمة جماهير "ملعب الاتحاد".

إنتر يتربع على الصدارة

وتربع إنتر الإيطالي على الصدارة موقتا بفوزه على ضيفه لايبزيغ الألماني بهدف وحيد جاء بالنيران الصديقة حين حول الفرنسي كاستيلو لوكيبا الكرة في شباك فريقه إثر ركلة حرة نفذها فيديريكو ديماركو (27).

وحقق فريق المدرب سيموني إنزاغي فوزه الرابع تواليا في المسابقة ضمن سلسلة من 12 مباراة متتالية من دون هزيمة في كافة المسابقات، رافعا رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام ليفربول الإنكليزي الذي يلتقي الأربعاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، فيما مني لايبزيغ بهزيمته الخامسة.

ويتميز إنتر هذا الموسم بدفاعه القوي، وهو الفريق الوحيد في هذه النسخة لم يتلق أي هدف.

أرسنال يعود للانتصارات

عاد أرسنال إلى نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام إنتر بهدف في الجولة الماضية، بفوزه على مضيفه سبورتينغ البرتغالي 5-1.

وحسم أرسنال مباراته في البرتغال في الشوط الاول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر البرازيلي غابريال مارتينيلي (7) والألماني كاي هافيرتس (22) والبرازيلي الآخر غابريال ماغاليش (45)، واضاف في الثاني بوكايو ساكو (65 من ركلة جزاء) والبديل البلجيكي لياندرو تروسار الهدفين الرابع والخامس تواليا (83).

وسجل البرتغالي غونشالو ايناسيو هدف سبورتينغ (47).

وهو الفوز الثالث لأرسنال الذي كان تقاسم النقاط مع أتالانتا في برغامو (0-0)، قبل أن يحقق فوزين على أرضه أمام باريس سان جيرمان (2-0) وشاختار دانييتسك الأوكراني (1-0)، في حين مني بخسارته الاولى في إيطاليا أمام إنتر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

فوز برشلونة في ليلة ليفاندوفسكي

حقق برشلونة فوزه الرابع تواليا وجاء على حساب ضيفه بريست الفرنسي 3-0.

على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس، يدين برشلونة بانتصاره الرابع تواليا لمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي الذي افتتح له التسجيل من ركلة جزاء عقب خطأ عليه من الحارس الهولندي ماركو بيزو (10)، قبل أن يضيف الثالث (90+2) في سابع أهدافه في المسابقة القارية هذا الموسم. في حين سجل داني أولمو ثاني أهداف النادي الكاتالوني (66).

وبات ليفاندوفسكي ثالث لاعب يتجاوز حاجز الـ 100 هدف (101) في تاريخ دوري الأبطال، بعد النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو (140) والأرجنتيني ليونيل ميسي (129).

وكان برشلونة خسر مباراتيه الأخيرتين أمام فريقين فرنسيين في دوري الأبطال وهما باريس سان جيرمان 1-4 في أبريل/نيسان وموناكو 1-2 في سبتمبر/أيلول.

وعوّض رجال المدرب الألماني هانزي فليك بدايتهم السيئة في المسابقة القارية الأم عقب الخسارة أمام موناكو، ففازوا تواليا على كل من يونغ بويز السويسري 5-0 وبايرن 4-1 والنجم الأحمر الصربي 5-2.

وخاض العملاق الكتالوني الذي افتقد لجهود نجمه الشاب لامين جمال لعدم تعافيه من إصابة في الكاحل، لقاء الثلاثاء مع الوافد الجديد إلى دوري الأبطال على خلفية خسارة أمام ريال سوسييداد 0-1 ثم التعادل السبت مع سلتا فيغو 2-2 في الدوري المحلي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة الموحدة لدوري الأبطال برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وهزيمة في أربع مباريات، متأخرا بفارق نقطة خلف إنتر الإيطالي المتصدر موقتا بفوزه على لايبزيغ النمساوي 1-0.

أتالانتا يواصل سلسلة انتصاراته

وواصل أتالانتا سلسلة انتصاراته ملحقا الخسارة الخامسة على التوالي بمضيفه يونغ بويز 6-1.

وتناوب على تسجيل السداسية ماتيو ريتيغي (9 و39) والبلجيكي شارل دي كيتلار (28 و56) والبوسني سيد كولاشيناتش (31) والبديل الصربي لازار ساماردزيتش (90).

وسجل الكونغولي سيلفر غانفولا مبوسي هدف يونغ بويز (11).

ولم يذق فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني طعم الخسارة منذ أكثر من شهرين، حيث حقق 10 انتصارات وتعادلين في آخر 12 مباراة.

وسبق أن تواجه الفريقان في عام 2021 خلال دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ففاز أتالانتا على أرضه 1-0 ذهابا، وتعادلا 3-3 في برن إيابا.

وحسم باير ليفركوزن الألماني مواجهته الرسمية الأولى على الاطلاق مع ضيفه سالزبورغ النمسوي بفوز ساحق بخماسية نظيفة.

وبكّر أبطال الدوري الألماني في افتتاح التسجيل عبر فلوريان فيرتس من علامة الجزاء بعد لمسة يد على المدافع سامسون باديو (8)، وضاعف النتيجة بعد ثلاث دقائق بفضل الإسباني أليخاندرو غريمالدو من ركلة حرة من 20 مترا (11).

وأضاف فيرتس الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (30)، ورفع المهاجم التشيكي باتريك شيك غلة فريقه في الدقيقة 61 من الشوط الثاني إلى رباعية في أوّل أهدافه في المسابقة في مباراته الرقم 23، قبل أن يختتم الإسباني اليكس غارسيا المهرجان التهديفي (72).

واستهل ليفركوزن مشواره في المسابقة القارية الأم بطريقة مثالية بفوزين على فينورد الهولندي برباعية نظيفة وميلان الإيطالي 1-0، قبل أن يتعادل مع بريست 1-1 ويخسر أمام ليفربول الإنجليزي 0-4.