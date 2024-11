بوغبا يقترب من العودة إلى مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إلى أن روبن أموريم، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، يرغب في إعادة لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى "أولد ترافورد".

ويقف بوغبا عند مفترق طرق بعد إنهاء عقده بالتراضي مع يوفنتوس بعد إيقافه بسبب المنشطات، ويبحث لاعب الوسط الفرنسي عن بداية جديدة. وينتهي إيقافه في مارس/آذار، لكن التكهنات حول ناديه التالي بدأت بالفعل.

ويعمل نجوم مانشستر يونايتد السابقون (مثل لويس ساها) ومحللون رياضيون على تغذية الشائعات حول العودة الدرامية إلى أولد ترافورد.

وأشار موقع "سبورت نيوز" إلى أن المدرب البرتغالي منفتح على الفكرة، مما أثار محادثات بين المشجعين والخبراء على حد سواء.

ووفقًا للاعب الدولي الفرنسي السابق بكاري سانيا، فإن عودة بوغبا قد تكون مناسبة تمامًا.

🚨🚨EXCLUSIVE: Ruben Amorim is a strong admirer of Paul Pogba and is actively urging the board to offer the French midfielder a six-month contract, as concerns grow over the quality of Manchester United's midfield. pic.twitter.com/usycgcyFsY

— Fabrizio Romano (Parody) (@fabrizoromanoz) November 18, 2024