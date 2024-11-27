8 نجوم توجوا بلقب أبطال أوروبا من مقاعد البدلاء

على مدار سنوات حظي لاعبون برفع كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وشملهم التكريم دون أن يلعبوا دورا حقيقيا في انتصارات أنديتهم خلال المنافسات المضنية والصعبة.

فعلى الرغم من مسيرته المتواضعة فى سانتياغو برنابيو بسبب الإصابات المتكررة منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 2019 قادما من تشلسي الإنجليزي. رفع إدين هازارد 7 كؤوس مع ريال مدريد، أبرزها دوري أبطال أوروبا مع أنه لم يشارك سوى دقائق معدودات طيلة البطولة القارية.

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في المقابل حرم نجوم كبار أمثال زلاتان إبراهيموفيتش ورونالدو نازاريو وجانلويجي بوفون من معانقة الكأس الغالية.

موقع "غيف مي سبورت" سلّط الضوء على 8 نجوم فازوا بدوري أبطال أوروبا دون المساهمة في بلوغ المجد الأوروبي:

1-الإنجليزي كول بالمر

كان ظهور الإنجليزي نادرا ومتباعدا كلاعب هامشي خلال فوز مانشستر سيتي بالثلاثية في موسم 2022-2023.

وكان خريج أكاديمية السيتي يشاهد المباريات السبع التي خاضها الفريق في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا من مقاعد البدلاء كبديل غير مستخدم، وكانت بدايته الوحيدة في المسابقة ذلك العام في المباراة النهائية لدور المجموعات، والتي انتهت بفوز الفريق 3-1 على إشبيلية.

2- الإسباني إيمريك لابورت

لم يشارك المدافع الإسباني إلا في مباراة واحدة مع مانشستر سيتي عندما فاز بالثلاثية في موسم 2022-2023 خلال مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، حيث دخل بديلا في الشوط الثاني خلال مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ.

3- البلجيكي إيدن هازارد

ظهر هازارد كبديل لمدة 8 دقائق فقط في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022، وكان ظهورا متأخرا في هزيمة دور الستة عشر 1-0 أمام باريس سان جيرمان.

كما لم يشارك أبدا من مقاعد البدلاء في مباراة الإياب، ولم يلعب أي دور في المباريات اللاحقة ضد تشلسي ومانشستر سيتي وليفربول.

❗️Eden Hazard career at Real Madrid 2019/20 – 2022/23: • 76 Games

• 7 Goals

• 8 Assists

• 8 Titles

↪️ 2 LaLiga, 2 Supercopa España, 1 Champions League, 1 UEFA Super Cup, 1 Club World Cup, 1 Copa del Rey.

• 0 minutes played at finals. Enjoy your retirement, Eden! 👋🤍 pic.twitter.com/5CaJY2avZi — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) October 10, 2023

4- الأسكتلندي بيلي غيلمور

لم يبدأ غيلمور أساسيا مع تشلسي المتوج بلقب البطولة في موسم 2020- 2021 سوى مرة واحدة، تحت قيادة فرانك لامبارد في مباراة فاصلة في مرحلة المجموعات 1-1 ضد كراسنودار.

وتظل بطولة دوري أبطال أوروبا الشرف الوحيد في مسيرة الدولي الأسكتلندي حتى الآن.

5- الهولندي جوشوا زيركزي

نشأ زيركزي في أكاديمية بايرن ميونخ، وكان قد بدأ للتو في الظهور كخيار بديل للنجم الرئيسي روبرت ليفاندوفسكي في حملة الفوز بالثلاثية في موسم 2019-2020.

حصل على ميدالية الفائز بدوري أبطال أوروبا عندما كان مراهقا، لكن ظهوره الوحيد كان لمدة 4 دقائق خلال فوز بايرن على توتنهام بدور المجموعات.

6- الإنجليزي دانييل ستوريدج

شارك في 7 مباريات انتصر فيها ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2018-2019، وسجل وصنع ضد باريس سان جيرمان وريد ستار بلغراد على التوالي في مرحلة المجموعات.

ولكنه لعب 10 دقائق فقط في مراحل خروج المغلوب، وكان بديلا لم يشارك في المباراة النهائية، ولم يظهر إلا في الوقت بدل الضائع للمساعدة في تحقيق الفوز الشهير 4-0 على برشلونة.

7- الفرنسي ثيو هيرنانديز

كان هيرنانديز بديلا غير مستخدم في جميع مباريات خروج المغلوب السبع لريال مدريد في فوزهم بدوري أبطال أوروبا خلال موسم 2017-2018.

8- البرتغالي ريكاردو كواريسما

كان جزءا من فريق إنتر ميلان الذي فاز بالثلاثية تحت قيادة جوزيه مورينيو في موسم 2009-2010.

لكنه لعب مباراتين كبديل بإجمالي 34 دقيقة في دوري أبطال أوروبا ذلك العام، ولم يظهر على الإطلاق في مراحل خروج المغلوب، ولم يكن حتى جزءا من تشكيلة مورينيو في يوم المباراة بالدور قبل النهائي والنهائي.