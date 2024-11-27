لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024
فاز مهاجم برشلونة الشاب لامين جمال بجائزة الفتى الذهبي (غولدن بوي) لأفضل لاعب كرة قدم صاعد لعام 2024 للمرة الأولى في مسيرته.
وأسست صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية جائزة الفتى الذهبي في عام 2003، وهي جائزة سنوية تمنح من قبل الصحفيين الرياضيين لأفضل لاعب كرة قدم صاعد، بشرط ألا يتجاوز عمره 21 عامًا.
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وأعلنت الصحيفة الإيطالية، اليوم الأربعاء، فوز لامين جمال بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024.
ودشن جمال بدايته يوم 29 أبريل/نيسان 2023 في مباراة برشلونة وريال بيتيس، وهو يبلغ من العمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط، ليصبح أصغر لاعب في القرن الـ21 يلعب في مباراة للفريق الأول.
ومنذ تلك الإطلالة، واصل جمال تسجيل الأرقام القياسية وإبهار العالم بموهبته، وبات أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في تاريخه (16 عاما و87 يوما)، وأصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني (16 عاما و87 يوما)، وفي كأس الملك (16 عاما و195 يوما)، وكأس السوبر الإسباني (16 عاما و182 يوما).
ويعد برشلونة النادي الأكثر تمثيلا في القائمة بـ4 فائزين، كما يعتبر جمال رابع لاعب من البلوغرانا يحصد جائزة "غولدن بوي"، بعد كل من الإسبانيين بيدري غونزاليس وبابلو غافي والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكان الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، آخر من فاز بجائزة الفتى الذهبي العام الماضي بينما احتل لامين جمال المركز الثالث خلف الألماني جمال موسيالا.
🚨🚨| OFFICIAL: Lamine Yamal wins the Golden Boy Award 2024! 🇪🇸⭐ pic.twitter.com/4SPp7dWSwT
— CentreGoals. (@centregoals) November 27, 2024
في ما يلي قائمة الفائزين بجائزة الفتى الذهبي منذ إنشائها:
- 2003 – رافائيل فان دير فارت (أياكس).
- 2004 – واين روني (إيفرتون/مانشستر يونايتد).
- 2005 – ليونيل ميسي (برشلونة).
- 2006 – سيسك فابريغاس (أرسنال).
- 2007 – سيرجيو أغويرو (أتلتيكو مدريد).
- 2008 – أندرسون (مانشستر يونايتد).
- 2009 – ألكسندر باتو (ميلان).
- 2010 – ماريو بالوتيلي (إنتر ميلان ومانشستر سيتي).
- 2011 – ماريو غوتزه (بوروسيا دورتموند).
- 2012 – إيسكو (ملقا).
- 2013 – بول بوغبا (يوفنتوس).
- 2014 – رحيم سترلينغ (ليفربول).
- 2015 – أنتوني مارسيال (موناكو/مانشستر يونايتد).
- 2016 – ريناتو سانشيز (بنفيكا/بايرن ميونخ).
- 2017 – كيليان مبابي (موناكو/باريس سان جيرمان).
- 2018 – ماتياس دي ليخت (أياكس).
- 2019 – جواو فيليكس (بنفيكا/أتلتيكو مدريد).
- 2020 – إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند).
- 2021 – بيدري (برشلونة).
- 2022 – غافي (برشلونة).
- 2023 – جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند/ريال مدريد).
- 2024 – لامين جمال (برشلونة).