لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024

فاز مهاجم برشلونة الشاب لامين جمال بجائزة الفتى الذهبي (غولدن بوي) لأفضل لاعب كرة قدم صاعد لعام 2024 للمرة الأولى في مسيرته.

وأسست صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية جائزة الفتى الذهبي في عام 2003، وهي جائزة سنوية تمنح من قبل الصحفيين الرياضيين لأفضل لاعب كرة قدم صاعد، بشرط ألا يتجاوز عمره 21 عامًا.

وأعلنت الصحيفة الإيطالية، اليوم الأربعاء، فوز لامين جمال بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024.

ودشن جمال بدايته يوم 29 أبريل/نيسان 2023 في مباراة برشلونة وريال بيتيس، وهو يبلغ من العمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط، ليصبح أصغر لاعب في القرن الـ21 يلعب في مباراة للفريق الأول.

ومنذ تلك الإطلالة، واصل جمال تسجيل الأرقام القياسية وإبهار العالم بموهبته، وبات أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في تاريخه (16 عاما و87 يوما)، وأصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني (16 عاما و87 يوما)، وفي كأس الملك (16 عاما و195 يوما)، وكأس السوبر الإسباني (16 عاما و182 يوما).

ويعد برشلونة النادي الأكثر تمثيلا في القائمة بـ4 فائزين، كما يعتبر جمال رابع لاعب من البلوغرانا يحصد جائزة "غولدن بوي"، بعد كل من الإسبانيين بيدري غونزاليس وبابلو غافي والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، آخر من فاز بجائزة الفتى الذهبي العام الماضي بينما احتل لامين جمال المركز الثالث خلف الألماني جمال موسيالا.

🚨🚨| OFFICIAL: Lamine Yamal wins the Golden Boy Award 2024! 🇪🇸⭐ pic.twitter.com/4SPp7dWSwT — CentreGoals. (@centregoals) November 27, 2024

في ما يلي قائمة الفائزين بجائزة الفتى الذهبي منذ إنشائها: